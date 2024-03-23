https://crimea.ria.ru/20240323/na-meste-terakta-v-krokus-siti-kholle-sostavlyayut-spiski-postradavshikh-1135952183.html

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших - РИА Новости Крым, 23.03.2024

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших

Пострадавших в ходе теракта в здании "Крокус Сити Холла" людей доставляют в больницы Москвы и Подмосковья. В созданном оперативном штабе составляют списки... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T01:22

2024-03-23T01:22

2024-03-23T01:26

"крокус сити холл"

теракт

минздрав рф

мчс крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Пострадавших в ходе теракта в здании "Крокус Сити Холла" людей доставляют в больницы Москвы и Подмосковья. В созданном оперативном штабе составляют списки пострадавших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Провели оперативный штаб у Крокуса. Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный", - написал он в своем Telegram-канале.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>Все действия координируются с представителями силового блока. Граждан, чьи родственники предположительно могли пострадать в ходе теракта, просят обращаться по телефону горячей линии оперштаба 122-0.Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших, в списке пострадавших 145 человек. Медики, спасатели и спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. К ликвидации пожара привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Следком России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20240323/pozhar-v-krokus-siti-kholle-lokalizovan---mchs-1135952066.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, минздрав рф, мчс крыма, происшествия