https://crimea.ria.ru/20240322/gosudarstvo-pomozhet-semyam-pogibshikh-v-krokuse--matvienko-1135942918.html

Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T22:06

2024-03-22T22:06

2024-03-22T22:13

"крокус сити холл"

происшествия

валентина матвиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко также выразила уверенность, что "те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и раненые.По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholl---chto-izvestno-na-dannyy-moment-1135941660.html

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"крокус сити холл", происшествия, валентина матвиенко, теракт, новости, московская область, красногорск, новости, совет федерации, россия