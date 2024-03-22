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Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T22:06
2024-03-22T22:13
"крокус сити холл"
происшествия
валентина матвиенко
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко также выразила уверенность, что "те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и раненые.По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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"крокус сити холл", происшествия, валентина матвиенко, теракт, новости, московская область, красногорск, новости, совет федерации, россия
Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

Государство окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокусе" - Матвиенко

22:06 22.03.2024 (обновлено: 22:13 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Соболезную родным и близким погибших в "Крокус Сити Холле". Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим", - написала она в своем Telegram-канале.
Матвиенко также выразила уверенность, что "те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание".
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и раненые.
По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
21:52
Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
 
"Крокус Сити Холл"ПроисшествияВалентина МатвиенкоТерактНовостиМосковская областьКрасногорскНовостиСовет ФедерацииРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
21:20100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
21:12ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших 0:50
21:10"Крокус Сити Холл" - справка
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20:10"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
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