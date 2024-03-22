https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholl---chto-izvestno-na-dannyy-moment-1135941660.html

Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент

Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент

Стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу. Что известно к этому часу о ЧП - в материале РИА Новости... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T21:52

2024-03-22T21:52

2024-03-22T22:20

"крокус сити холл"

пожар

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

сергей собянин

андрей воробьев

красногорск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу. Что известно к этому часу о ЧП - в материале РИА Новости Крым.ЧП "Крокус Сити Холл" В Московской областиВечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в подмосковном центре "Крокус Сити Холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник".В это время в концертном зале центра находилось много людей. С первых минут поступили сообщения о раненых, при этом отмечалось, что музыканты коллектива не пострадали. Затем поступили сообщения о пожаре, начавшемся в здании центра, позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о погибших. Позже информацию о погибших и пострадавших в результате нападения на "Крокус Сити Холл" подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании.Что происходит на месте ЧПСразу после ЧП создан оперативный штаб, на место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на месте работают силовики. Для оказания помощи всем нуждающимся на место направлены более 70 бригад скорой помощи, сообщили в подмосковном минздраве. По данным МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений горящего здания. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания "Крокус Сити Холл", эвакуируют людей и ведут поиск преступников, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Силы Росгвардии прибыли к "Крокус Сити Холл" уже через 15 минут после первого сообщения о трагедии, территория оцеплена ОМОНом, уточнил парламентарий.Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация. Два вертолета осуществляют сбросы воды на горящее здание, еще один готовится к вылету, уточнили в МЧС. В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле" . В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Реакция на ЧП в "Крокус Сити Холл"Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ведомство принимает многочисленные звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус сити холл" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. "Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление", - заявила Захарова.Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сейчас уточняется, есть ли среди пострадавших дети. "Готовы оказать любую помощь", - написала она в своем Telegram-канале.Глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также главы новых регионов назвали происшествие терактом, выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и выразили уверенность в том, что преступление не останется безнаказанным.В ряде регионов России, в том числе в Крыму, в связи с произошедшим отменены все развлекательне, спортивные, культурно-массовые мероприятия.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/100-chelovek-vyvedeny-iz-podvala-krokus-siti-kholla-v-podmoskove-1135939449.html

https://crimea.ria.ru/20240322/fsb-v-rezultate-napadeniya-na-krokus-siti-kholl-est-pogibshie-i-ranenye-1135939957.html

https://crimea.ria.ru/20240322/v-aeroportakh-i-na-vokzalakh-moskvy-usileny-mery-bezopasnosti-1135941241.html

https://crimea.ria.ru/20240322/krokus-siti-kholl-v-moskve---spravka-1135937981.html

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