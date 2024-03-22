https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html

40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"

40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T22:17

2024-03-22T22:17

2024-03-22T22:24

теракт

"крокус сити холл"

новости

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москва

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы "Пикник". ФСБ сообщила, что есть погибшие и пострадавшие, на месте работают силовики и медики. СК России после произошедшего возбудил уголовное дело о теракте. Меры безопасности в регионе усилены.

https://crimea.ria.ru/20240322/v-krymu-otmenili-vse-razvlekatelnye-meropriyatiya-posle-terakta-v-moskve-1135943241.html

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москва

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теракт, "крокус сити холл", новости, происшествия, подмосковье, москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия