https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T22:17
2024-03-22T22:17
2024-03-22T22:24
теракт
"крокус сити холл"
новости
происшествия
подмосковье
москва
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135945028_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_bc99eda33e5b8299192035f78938e63d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы "Пикник". ФСБ сообщила, что есть погибшие и пострадавшие, на месте работают силовики и медики. СК России после произошедшего возбудил уголовное дело о теракте. Меры безопасности в регионе усилены.
https://crimea.ria.ru/20240322/v-krymu-otmenili-vse-razvlekatelnye-meropriyatiya-posle-terakta-v-moskve-1135943241.html
подмосковье
москва
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135945028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df082a2cac70b7026c3c8b497989719.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт, "крокус сити холл", новости, происшествия, подмосковье, москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия
Материал дополняется
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в Крокус Сити Холл - ФСБ
22:17 22.03.2024 (обновлено: 22:24 22.03.2024)