Рейтинг@Mail.ru
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T22:17
2024-03-22T22:24
теракт
"крокус сити холл"
новости
происшествия
подмосковье
москва
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135945028_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_bc99eda33e5b8299192035f78938e63d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы "Пикник". ФСБ сообщила, что есть погибшие и пострадавшие, на месте работают силовики и медики. СК России после произошедшего возбудил уголовное дело о теракте. Меры безопасности в регионе усилены.
https://crimea.ria.ru/20240322/v-krymu-otmenili-vse-razvlekatelnye-meropriyatiya-posle-terakta-v-moskve-1135943241.html
подмосковье
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135945028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df082a2cac70b7026c3c8b497989719.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт, "крокус сити холл", новости, происшествия, подмосковье, москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия
Материал дополняется
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"

40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в Крокус Сити Холл - ФСБ

22:17 22.03.2024 (обновлено: 22:24 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", - сообщили в ФСБ.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы "Пикник". ФСБ сообщила, что есть погибшие и пострадавшие, на месте работают силовики и медики. СК России после произошедшего возбудил уголовное дело о теракте. Меры безопасности в регионе усилены.
Город Гурзуф в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Дополняется
В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
 
Теракт"Крокус Сити Холл"НовостиПроисшествияПодмосковьеМоскваФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Россия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
21:20100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
21:12ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших 0:50
21:10"Крокус Сити Холл" - справка
20:31Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
20:10"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
19:46Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам
19:31В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк
19:25Землю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный удар
19:12Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьев
18:47Французские контингенты на Украине станут приоритетной целью - Небензя
18:31Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение
Лента новостейМолния