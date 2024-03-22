https://crimea.ria.ru/20240322/v-regionakh-rossii-otmenili-massovye-meropriyatiya-iz-za-terakta-v-krokuse-1135945358.html

В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Москве, Подмосковье, Курске, Владикавказе, Крыму и ряде других регионов отменили массовые и развлекательные мероприятия на выходные из-за теракта,... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T22:31

2024-03-22T22:31

2024-03-22T23:05

"крокус сити холл"

теракт

подмосковье

красногорск

россия

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Москве, Подмосковье, Курске, Владикавказе, Крыму и ряде других регионов отменили массовые и развлекательные мероприятия на выходные из-за теракта, произошедшего в подмосковном Красногорске.Также массовые мероприятия отменил и глава области Андрей Воробьев, который выехал на место трагедии.К ограничению мероприятий присоединился и Крым.Ранее он назвал теракт в Московской области чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим.Также все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия отменены в Курской области и Владикавказе.Дагестан, Мурманская, Архангельская, Кировская, Ульяновская, Вологодская, Орловская, Тульская, Нижегородская, Тверская облати, Республика Татарстан и Краснодар также присоединились к отмене массовых мероприятий."Все музеи Государственной Третьяковской галереи будут закрыты 23 и 24 марта. Приносим извинения за доставленные неудобства. Купленные билеты вы можете сдать или воспользоваться ими в течение 7 дней", - сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholl---chto-izvestno-na-dannyy-moment-1135941660.html

подмосковье

красногорск

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"крокус сити холл", теракт, подмосковье, красногорск, россия, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, крым, сергей аксенов