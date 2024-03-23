https://crimea.ria.ru/20240323/pozhar-v-krokus-siti-kholle-lokalizovan---mchs-1135952066.html

Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС

Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС

Пожар в "Крокус сити холле" локализован, пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара, сообщается в... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T01:08

2024-03-23T01:08

2024-03-23T01:22

"крокус сити холл"

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

теракт

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Пожар в "Крокус сити холле" локализован, пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и раненые.По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240323/chto-proiskhodit-v-krokus-siti-kholl-v-podmoskove---dannye-k-etomu-chasu-1135951321.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), теракт, происшествия, новости