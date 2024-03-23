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Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T07:01
2024-03-23T07:01
"крокус сити холл"
происшествия
пожар
теракт
подмосковье
московская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в Следственном комитете России. Число погибших растетКриминалисты и следователи продолжают работу на месте происшествия. "Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сказано в сообщении СК.Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства. в том числе оружие."С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", - добавили в ведомстве.Списки раненыхК утру в МЧС РФ на официальном сайте опубликовали список из 99 человек, пострадавших при теракте.Согласно опубликованной информации, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 - в Подмосковье.Тушение здания продолжаетсяК утру пожарные расчеты продолжают бороться с последствиями возгорания в здании. В главке МЧС по Московской области сообщили, что к утру с пожаром борются 477 человек и 183 единицы техники, пишет РИА Новости. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели проливают конструкции и борются с очагами огня.В видеоролике виден сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр. Проход в зрительный зал почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции.По данным РИА Новости, минимум три верхних этажа полностью уничтожены пожаром.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"крокус сити холл", происшествия, пожар, теракт, подмосковье, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)
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Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"

Больше 60 погибших и обрушения конструкций: что известно к утру о теракте в "Крокусе"

07:01 23.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в Следственном комитете России.

Число погибших растет

Криминалисты и следователи продолжают работу на месте происшествия.
"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сказано в сообщении СК.
Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства. в том числе оружие.
"С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", - добавили в ведомстве.

Списки раненых

К утру в МЧС РФ на официальном сайте опубликовали список из 99 человек, пострадавших при теракте.
Согласно опубликованной информации, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 - в Подмосковье.

Тушение здания продолжается

К утру пожарные расчеты продолжают бороться с последствиями возгорания в здании. В главке МЧС по Московской области сообщили, что к утру с пожаром борются 477 человек и 183 единицы техники, пишет РИА Новости.
"По состоянию на 06.00 23.03.2024 сведения о погибших и пострадавших уточняются. Всего привлекается: 477 человек и 183 единицы техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели проливают конструкции и борются с очагами огня.
"Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается", - написал он в комментарии к опубликованному в Telegram-канале видео.
В видеоролике виден сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр. Проход в зрительный зал почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции.
По данным РИА Новости, минимум три верхних этажа полностью уничтожены пожаром.
 
"Крокус Сити Холл"ПроисшествияПожарТерактПодмосковьеМосковская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
07:01Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
01:22На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших
01:08Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС
01:00Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"
00:47В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети
00:37Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу
00:01От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:51Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
23:42На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
23:28Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
23:26Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
23:15Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева
23:13Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
23:04МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
22:51Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
22:47Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту
22:31В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
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22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
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