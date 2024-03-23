https://crimea.ria.ru/20240323/bolshe-60-pogibshikh-i-obrusheniya-chto-izvestno-k-utru-o-terakte-v-krokuse-1135952874.html
Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T07:01
2024-03-23T07:01
2024-03-23T07:01
"крокус сити холл"
происшествия
пожар
теракт
подмосковье
московская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в Следственном комитете России. Число погибших растетКриминалисты и следователи продолжают работу на месте происшествия. "Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сказано в сообщении СК.Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства. в том числе оружие."С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", - добавили в ведомстве.Списки раненыхК утру в МЧС РФ на официальном сайте опубликовали список из 99 человек, пострадавших при теракте.Согласно опубликованной информации, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 - в Подмосковье.Тушение здания продолжаетсяК утру пожарные расчеты продолжают бороться с последствиями возгорания в здании. В главке МЧС по Московской области сообщили, что к утру с пожаром борются 477 человек и 183 единицы техники, пишет РИА Новости. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели проливают конструкции и борются с очагами огня.В видеоролике виден сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр. Проход в зрительный зал почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции.По данным РИА Новости, минимум три верхних этажа полностью уничтожены пожаром.
подмосковье
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крокус сити холл", происшествия, пожар, теракт, подмосковье, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Материал дополняется
Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
Больше 60 погибших и обрушения конструкций: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в Следственном комитете России.
Число погибших растет
Криминалисты и следователи продолжают работу на месте происшествия.
"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сказано в сообщении СК.
Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства. в том числе оружие.
"С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", - добавили в ведомстве.
Списки раненых
К утру в МЧС РФ на официальном сайте
опубликовали список из 99 человек, пострадавших при теракте.
Согласно опубликованной информации, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 - в Подмосковье.
Тушение здания продолжается
К утру пожарные расчеты продолжают бороться с последствиями возгорания в здании. В главке МЧС по Московской области сообщили, что к утру с пожаром борются 477 человек и 183 единицы техники, пишет РИА Новости.
"По состоянию на 06.00 23.03.2024 сведения о погибших и пострадавших уточняются. Всего привлекается: 477 человек и 183 единицы техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели проливают конструкции и борются с очагами огня.
"Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается", - написал он в комментарии к опубликованному в Telegram-канале видео.
В видеоролике виден сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр. Проход в зрительный зал почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции.
По данным РИА Новости, минимум три верхних этажа полностью уничтожены пожаром.