https://crimea.ria.ru/20240323/bolshe-60-pogibshikh-i-obrusheniya-chto-izvestno-k-utru-o-terakte-v-krokuse-1135952874.html

Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"

Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"

Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T07:01

2024-03-23T07:01

2024-03-23T07:01

"крокус сити холл"

происшествия

пожар

теракт

подмосковье

московская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу и их число может увеличиться. Об этом к утру сообщили в Следственном комитете России. Число погибших растетКриминалисты и следователи продолжают работу на месте происшествия. "Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сказано в сообщении СК.Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства. в том числе оружие."С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", - добавили в ведомстве.Списки раненыхК утру в МЧС РФ на официальном сайте опубликовали список из 99 человек, пострадавших при теракте.Согласно опубликованной информации, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 - в Подмосковье.Тушение здания продолжаетсяК утру пожарные расчеты продолжают бороться с последствиями возгорания в здании. В главке МЧС по Московской области сообщили, что к утру с пожаром борются 477 человек и 183 единицы техники, пишет РИА Новости. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели проливают конструкции и борются с очагами огня.В видеоролике виден сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр. Проход в зрительный зал почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции.По данным РИА Новости, минимум три верхних этажа полностью уничтожены пожаром.

подмосковье

московская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", происшествия, пожар, теракт, подмосковье, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)