Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
Директор ФСБ доложил Путину о задержании четырех участников теракта в "Крокус Сити Холле"
11:05 23.03.2024 (обновлено: 11:14 23.03.2024)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников правоохранительных органов у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта. Об этом со ссылкой на Кремль пишет РИА Новости.
"Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", – говорится в сообщении.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.