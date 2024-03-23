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Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:05
2024-03-23T11:14
"крокус сити холл"
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
происшествия
безопасность
антитеррор
подмосковье
московская область
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта. Об этом со ссылкой на Кремль пишет РИА Новости.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/minzdrav-podmoskovya-opublikoval-spisok-postradavshikh-pri-terakte-1135960880.html
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"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, происшествия, безопасность, антитеррор, подмосковье, московская область, владимир путин (политик), новости, александр бортников
Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"

Директор ФСБ доложил Путину о задержании четырех участников теракта в "Крокус Сити Холле"

11:05 23.03.2024 (обновлено: 11:14 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников правоохранительных органов у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
Автомобили сотрудников правоохранительных органов у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта. Об этом со ссылкой на Кремль пишет РИА Новости.
"Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", – говорится в сообщении.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
10:59
Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
 
"Крокус Сити Холл"ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактПроисшествияБезопасностьАнтитеррорПодмосковьеМосковская областьВладимир Путин (политик)НовостиАлександр Бортников
 
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Заголовок открываемого материала
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
10:12В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
09:14Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
09:05Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав
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