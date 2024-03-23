https://crimea.ria.ru/20240323/direktor-fsb-dolozhil-putinu-o-zaderzhanii-terroristov-iz-krokusa-1135961078.html

Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"

Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T11:05

2024-03-23T11:05

2024-03-23T11:14

"крокус сити холл"

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

происшествия

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антитеррор

подмосковье

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта. Об этом со ссылкой на Кремль пишет РИА Новости.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/minzdrav-podmoskovya-opublikoval-spisok-postradavshikh-pri-terakte-1135960880.html

подмосковье

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"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, происшествия, безопасность, антитеррор, подмосковье, московская область, владимир путин (политик), новости, александр бортников