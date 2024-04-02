https://crimea.ria.ru/20240402/v-krymu-osudyat-posobnika-sbu-za-pokushenie-na-ubiystvo-chinovnikov-1136209476.html

В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников

В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников

Под суд пойдет уроженец Винницкой области, который стал пособником киевского режима и за десять тысяч долларов организовал покушение на убийство должностных лиц РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T09:55

2024-04-02T09:55

2024-04-02T09:59

симферополь

крым

антитеррор

теракт

происшествия

закон и право

приговор

задержание в крыму агента сбу

сбу (служба безопасности украины)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129466080_0:210:768:642_1920x0_80_0_0_bee1f9699f86eaa1c1e029688f643b19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Под суд пойдет уроженец Винницкой области, который стал пособником киевского режима и за десять тысяч долларов организовал покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.Украинец обвиняется в покушении на убийство по предварительному сговору и найму, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.По информации прокуратуры Крыма, в целях убийства временно исполняющего обязанности министра экономического развития Военно-гражданской администрации Запорожской области и лиц, сопровождающих его, пособник СБУ получил гексоген, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства и приведению его в действие. Мужчина сам изготовил взрывное устройство.Взрывное устройство он привел в действие дистанционно, когда автомобиль передвигался по Евпаторийскому шоссе. Все пассажиры получили тяжкие телесные повреждения."Обвиняемый был установлен и задержан в ходе спецмероприятий оперативниками уголовного розыска МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в ведомстве.Расследование уголовного дело в отношении украинца завершено.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиковФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержанииВ МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под Симферополем

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, антитеррор, теракт, происшествия, закон и право, приговор, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, прокуратура республики крым