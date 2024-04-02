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В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников
В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников
Под суд пойдет уроженец Винницкой области, который стал пособником киевского режима и за десять тысяч долларов организовал покушение на убийство должностных лиц РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T09:55
2024-04-02T09:59
симферополь
крым
антитеррор
теракт
происшествия
закон и право
приговор
задержание в крыму агента сбу
сбу (служба безопасности украины)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Под суд пойдет уроженец Винницкой области, который стал пособником киевского режима и за десять тысяч долларов организовал покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.Украинец обвиняется в покушении на убийство по предварительному сговору и найму, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.По информации прокуратуры Крыма, в целях убийства временно исполняющего обязанности министра экономического развития Военно-гражданской администрации Запорожской области и лиц, сопровождающих его, пособник СБУ получил гексоген, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства и приведению его в действие. Мужчина сам изготовил взрывное устройство.Взрывное устройство он привел в действие дистанционно, когда автомобиль передвигался по Евпаторийскому шоссе. Все пассажиры получили тяжкие телесные повреждения."Обвиняемый был установлен и задержан в ходе спецмероприятий оперативниками уголовного розыска МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в ведомстве.Расследование уголовного дело в отношении украинца завершено.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиковФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержанииВ МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под Симферополем
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симферополь, крым, антитеррор, теракт, происшествия, закон и право, приговор, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, прокуратура республики крым
В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников

В Крыму за покушение на убийство чиновников из Запорожской области осудят пособника СБУ

09:55 02.04.2024 (обновлено: 09:59 02.04.2024)
 
© МВД по Республике КрымВзорванная машина на Евпаторийском шоссе в Симферополе
Взорванная машина на Евпаторийском шоссе в Симферополе
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Под суд пойдет уроженец Винницкой области, который стал пособником киевского режима и за десять тысяч долларов организовал покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.
Украинец обвиняется в покушении на убийство по предварительному сговору и найму, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"По заданию куратора СБУ обвиняемый организовал покушение на убийство троих должностных лиц. За совершение этого преступления ему было обещано вознаграждение в 10 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры Крыма, в целях убийства временно исполняющего обязанности министра экономического развития Военно-гражданской администрации Запорожской области и лиц, сопровождающих его, пособник СБУ получил гексоген, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства и приведению его в действие. Мужчина сам изготовил взрывное устройство.
"19 июня 2023 года мужчина, находясь в Симферополе, установил взрывчатку, дождался, когда потерпевшие сядут в автомобиль, после чего привел взрывное устройство в действие", - говорится в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.
Взрывное устройство он привел в действие дистанционно, когда автомобиль передвигался по Евпаторийскому шоссе. Все пассажиры получили тяжкие телесные повреждения.
"Обвиняемый был установлен и задержан в ходе спецмероприятий оперативниками уголовного розыска МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дело в отношении украинца завершено.
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