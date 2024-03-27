https://crimea.ria.ru/20240327/uchastvoval-v-blokade-kryma-fsb-zaderzhala-posobnika-boevikov-1136080439.html

Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков

Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков

Управлением Федеральной Службы Безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T17:47

2024-03-27T17:47

2024-03-27T17:49

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

антитеррор

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Управлением Федеральной Службы Безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ.Оперативками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров.В отношении задержанного СУСК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУВ Ростове-на-Дону задержаны координируемые из Киева исламисты ФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронами

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, происшествия