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Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков
Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков
Управлением Федеральной Службы Безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T17:47
2024-03-27T17:47
2024-03-27T17:49
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
антитеррор
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Управлением Федеральной Службы Безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ.Оперативками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров.В отношении задержанного СУСК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУВ Ростове-на-Дону задержаны координируемые из Киева исламисты ФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, происшествия
Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков
Участника террористического батальона задержали в Херсонской области
17:47 27.03.2024 (обновлено: 17:49 27.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Управлением Федеральной Службы Безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ.
"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель поселка Рыково 1958 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, – цитирует ведомство РИА Новости.
Оперативками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров.
В отношении задержанного СУСК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
* Запрещенная в России террористическая организация
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