https://crimea.ria.ru/20240222/v-mariupole-fsb-presekla-deyatelnost-sektantov-snabzhayuschikh-vsu-1135142351.html

В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ

В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2024

В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ

Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии выявили в Мариуполе место сбора членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T09:00

2024-02-22T09:00

2024-02-22T09:00

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

новости

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии выявили в Мариуполе место сбора членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, помещение использовалось для пропаганды экстремистской идеологии.В изъятой печатной продукции содержались высказывания, пропагандирующие исключительность и превосходство человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности или отношения к религии.Кроме того, правоохранители выяснили, что члены секты причастны к финансированию ВСУ.В прошлом году деятельность управленческого центра "Свидетели Иеговы"* была пресечена в Крыму. Активные члены организации, в том числе куратор деятельности ячеек секты на полуострове, были задержаны и затем отправлены судом под домашний арест.*Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*В Крыму под суд пойдут участники ячейки "Свидетелей Иеговы"*

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), мариуполь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), новости, общество, всу (вооруженные силы украины)