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В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ
В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2024
В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ
Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии выявили в Мариуполе место сбора членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T09:00
2024-02-22T09:00
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
новости
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии выявили в Мариуполе место сбора членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, помещение использовалось для пропаганды экстремистской идеологии.В изъятой печатной продукции содержались высказывания, пропагандирующие исключительность и превосходство человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности или отношения к религии.Кроме того, правоохранители выяснили, что члены секты причастны к финансированию ВСУ.В прошлом году деятельность управленческого центра "Свидетели Иеговы"* была пресечена в Крыму. Активные члены организации, в том числе куратор деятельности ячеек секты на полуострове, были задержаны и затем отправлены судом под домашний арест.*Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*В Крыму под суд пойдут участники ячейки "Свидетелей Иеговы"*
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), мариуполь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), новости, общество, всу (вооруженные силы украины)
В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ

В Мариуполе сектанты распространяли запрещенные книги и финансировали ВСУ - Пушилин

09:00 22.02.2024
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаСотрудники управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии выявили в Мариуполе место сбора членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*
Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии выявили в Мариуполе место сбора членов запрещенной в России организации Свидетели Иеговы*
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии выявили в Мариуполе место сбора членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, помещение использовалось для пропаганды экстремистской идеологии.

"В ходе осмотра здания обнаружены и изъяты более пяти тысяч книг, примерно половина из которых была предназначена для распространения среди детей школьного возраста", говорится в сообщении.

В изъятой печатной продукции содержались высказывания, пропагандирующие исключительность и превосходство человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности или отношения к религии.
Кроме того, правоохранители выяснили, что члены секты причастны к финансированию ВСУ.

"Несмотря на выраженную антивоенную риторику доктринальных документов организации, в ходе анализа обнаруженных финансовых отчетов получена информация о ее причастности к финансированию украинских вооруженных формирований", – подчеркнули в ФСБ.

В прошлом году деятельность управленческого центра "Свидетели Иеговы"* была пресечена в Крыму. Активные члены организации, в том числе куратор деятельности ячеек секты на полуострове, были задержаны и затем отправлены судом под домашний арест.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)МариупольРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)НовостиОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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