https://crimea.ria.ru/20230825/zaderzhan-glavnyy-nadziratel-svideteley-iegovy-v-krymu---sk-1130944817.html

Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"* в Крыму - СК

Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"* в Крыму - СК - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"* в Крыму - СК

В Крыму пресечена деятельность крымского управленческого центра запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы в России"*, задержаны активные члены... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T12:27

2023-08-25T12:27

2023-08-25T12:27

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму пресечена деятельность крымского управленческого центра запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы в России"*, задержаны активные члены организации, в том числе куратор деятельности ячеек секты на полуострове. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Главный республиканский надзиратель от общины, координировавший деятельность экстремистских ячеек "Свидетели Иеговы в Крыму"*, заключен под стражу по ходатайству следователя.Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, также задержаны двое организаторов одной из крупнейших ячеек Крыма, суд отправил их под домашний арест. Еще двое организаторов объявлены в федеральный розыск.Возбуждено уголовное дело. Всем участникам преступной группы предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании.В ходе обысков правоохранители изъяли религиозную литературу с признаками экстремистского содержания, технические носители, записи, свидетельствующие о ведении хозяйственной и финансовой деятельности секты.Ранее в Крыму задержали 58-летнего лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы "Сиваш"*. Мужчина с 2021 года организовывал собрания адептов у себя дома. Фигурант проводил собрания по видеосвязи, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов, занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*В Крыму под суд пойдут участники ячейки "Свидетелей Иеговы"**Экстремистская организация, запрещенная в России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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