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За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты
За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты - РИА Новости Крым, 23.08.2023
За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты
В Крыму задержан лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T12:37
2023-08-23T12:37
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
происшествия
джанкой
мвд по республике крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержан лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Как сообщают правоохранители, религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе. Ее лидер - 58-летний джанкоец - с 2021 года организовывал собрания адептов у себя дома.Мужчина задержан сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым и регионального УФСБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские продолжают устанавливать причастных, материалы переданы в следственные органы, в ходе обысков по месту жительства старейшины изъята экстремистская литература. Как сообщает пресс-служба Следкома, фигурант также проводил собрания с адептами по видеосвязи, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов, занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований.В СК напомнили, что решение о ликвидации организации и ее подразделений в связи с экстремистской деятельностью принято Верховным судом РФ в 2017 году.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*В Крыму под суд пойдут участники ячейки "Свидетелей Иеговы"*
джанкой
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), происшествия, джанкой, мвд по республике крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты

В Джанкое задержан лидер запрещенной ячейки "Свидетели Иеговы"*

12:37 23.08.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержан лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Как сообщают правоохранители, религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе. Ее лидер - 58-летний джанкоец - с 2021 года организовывал собрания адептов у себя дома.
"Последователи изучали и обсуждали тексты и религиозные положения "Свидетели Иеговы"*, распространялась запрещенная литература, провозглашалась исключительность и превосходство вероучения над другими традиционными религиями. Действуя умышленно, в составе группы лиц, фигурант осуществлял управленческие функции для обеспечения деятельности экстремистской организации", - сказано в сообщении.
Мужчина задержан сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым и регионального УФСБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские продолжают устанавливать причастных, материалы переданы в следственные органы, в ходе обысков по месту жительства старейшины изъята экстремистская литература. Как сообщает пресс-служба Следкома, фигурант также проводил собрания с адептами по видеосвязи, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов, занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований.
В СК напомнили, что решение о ликвидации организации и ее подразделений в связи с экстремистской деятельностью принято Верховным судом РФ в 2017 году.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)ПроисшествияДжанкойМВД по Республике КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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