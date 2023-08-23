https://crimea.ria.ru/20230823/za-propagandu-ekstremizma-v-krymu-zaderzhan-adept-zapreschennoy-sekty-1130889529.html

За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты

За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты - РИА Новости Крым, 23.08.2023

За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты

В Крыму задержан лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T12:37

2023-08-23T12:37

2023-08-23T12:37

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

происшествия

джанкой

мвд по республике крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержан лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Как сообщают правоохранители, религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе. Ее лидер - 58-летний джанкоец - с 2021 года организовывал собрания адептов у себя дома.Мужчина задержан сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым и регионального УФСБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские продолжают устанавливать причастных, материалы переданы в следственные органы, в ходе обысков по месту жительства старейшины изъята экстремистская литература. Как сообщает пресс-служба Следкома, фигурант также проводил собрания с адептами по видеосвязи, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов, занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований.В СК напомнили, что решение о ликвидации организации и ее подразделений в связи с экстремистской деятельностью принято Верховным судом РФ в 2017 году.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*В Крыму под суд пойдут участники ячейки "Свидетелей Иеговы"*

джанкой

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), происшествия, джанкой, мвд по республике крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)