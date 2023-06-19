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Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое

Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое

Три человек пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле, сообщил утром в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T08:13

2023-06-19T08:13

2023-06-19T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Три человек пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле, сообщил утром в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, все пострадавшие доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя.Накануне в Алуште одна иномарка влетела под другую, в результате пострадали два человека. Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулсяВ Керчи водитель Lada Priora сбил женщину на переходеДТП с "перевертышем" в Севастополе: пострадал мужчина

https://crimea.ria.ru/20220516/v-sudake-posle-dtp-v-avto-zagorelis-gazovye-ballony-est-postradavshie-1123245928.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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