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Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое
Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое
Три человек пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле, сообщил утром в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T08:13
2023-06-19T09:33
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Три человек пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле, сообщил утром в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, все пострадавшие доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя.Накануне в Алуште одна иномарка влетела под другую, в результате пострадали два человека. Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулсяВ Керчи водитель Lada Priora сбил женщину на переходеДТП с "перевертышем" в Севастополе: пострадал мужчина
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происшествия, крым, новости крыма, новости, взрыв, симферополь
Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое

Крючков: под Симферополем взорвалось авто с людьми

08:13 19.06.2023 (обновлено: 09:33 19.06.2023)
 
© МВД по Республике КрымДТП под Симферополем
ДТП под Симферополем
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Три человек пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле, сообщил утром в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков.

"В четыре часа утра в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", - констатировал Крючков.

По его словам, все пострадавшие доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя.
Накануне в Алуште одна иномарка влетела под другую, в результате пострадали два человека.
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