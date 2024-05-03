Главные новости Крыма: 3 мая
Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 3 мая
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Россия ответит сокрушительным ударом возмездия на нападение на Крымский мост – Захарова. Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму. Открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя. В Крым добавлены поезда из Москвы и Нижнего Новгорода. Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Возмездие за Крымский мост
На любую агрессию в отношении Крыма и Крымского моста Россия ответит "сокрушительным ударом возмездия", заявила 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, накануне 80-летия освобождения Крыма "под прицелом вновь оказался Крымский мост". Подготовка к нападению на него ведется теперь уже открыто. Дипломат отметила, что в преддверии праздника Великой Победы киевский режим и его западные хозяева "вынашивают планы новых террористических атак на территории России", при этом "расчет делается на большой медийный резонанс, на пропагандистский эффект".
Также 3 мая газета "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую судебную экспертизу, сообщила о том, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила.
"Время героев" в Крыму
В Симферополе открыт центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев", которая реализуется в регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Отбор на обучение осуществляется по итогам онлайн-тестирования.
Реставрация Ханского дворца
Открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Вероятнее всего, работы на территории будут полностью завершены в 2025 году, проинформировал в пятницу глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов. Как пояснил РИА Новости Крым заминистра культуры Крыма Андрей Терещенко, сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.
Почетные граждане Севастополя
Адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя, сообщил в пятницу губернатор региона Михаил Развожаев, который выступил с соответствующей инициативой вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым. Сегодня депутаты единогласно проголосовали "за".
Новые поезда в Крым
В Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать прямой пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщает в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". С Московского вокзала Нижнего Новгорода состав будет уходить в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 6 часов утра. Из Симферополя - в 21:10 с прибытием через день в 21:00. Продажи уже открыты. Кроме того, добавлен дополнительный поезд №178/177 "Таврия" Москва – Симферополь через Тулу и Липецк.
Выбор туристов
Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов. Также популярными туристическими направлениями стали озеро Байкал и черноморское побережье Кубани. Опрос по теме отношения россиян к внутреннему туризму провел Координационный центр правительства. Также выяснилось, что 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными форматами по результатам опроса стали поездки на море.
Свечение над полуостровом
Наблюдавшееся накануне ночью свечение в небе над Крымом и европейской частью России, а также над Украиной вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в Калифорнии, пояснил в пятницу научный сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.