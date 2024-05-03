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Главные новости Крыма: 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Главные новости Крыма: 3 мая
Главные новости Крыма: 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Главные новости Крыма: 3 мая
Россия ответит сокрушительным ударом возмездия на нападение на Крымский мост – Захарова. Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T22:59
2024-05-03T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Россия ответит сокрушительным ударом возмездия на нападение на Крымский мост – Захарова. Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму. Открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя. В Крым добавлены поезда из Москвы и Нижнего Новгорода. Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возмездие за Крымский мостНа любую агрессию в отношении Крыма и Крымского моста Россия ответит "сокрушительным ударом возмездия", заявила 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, накануне 80-летия освобождения Крыма "под прицелом вновь оказался Крымский мост". Подготовка к нападению на него ведется теперь уже открыто. Дипломат отметила, что в преддверии праздника Великой Победы киевский режим и его западные хозяева "вынашивают планы новых террористических атак на территории России", при этом "расчет делается на большой медийный резонанс, на пропагандистский эффект".Также 3 мая газета "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую судебную экспертизу, сообщила о том, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила."Время героев" в КрымуВ Симферополе открыт центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев", которая реализуется в регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Отбор на обучение осуществляется по итогам онлайн-тестирования.Реставрация Ханского дворцаОткрытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Вероятнее всего, работы на территории будут полностью завершены в 2025 году, проинформировал в пятницу глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов. Как пояснил РИА Новости Крым заминистра культуры Крыма Андрей Терещенко, сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.Почетные граждане СевастополяАдмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя, сообщил в пятницу губернатор региона Михаил Развожаев, который выступил с соответствующей инициативой вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым. Сегодня депутаты единогласно проголосовали "за".Новые поезда в КрымВ Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать прямой пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщает в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". С Московского вокзала Нижнего Новгорода состав будет уходить в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 6 часов утра. Из Симферополя - в 21:10 с прибытием через день в 21:00. Продажи уже открыты. Кроме того, добавлен дополнительный поезд №178/177 "Таврия" Москва – Симферополь через Тулу и Липецк.Выбор туристовКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов. Также популярными туристическими направлениями стали озеро Байкал и черноморское побережье Кубани. Опрос по теме отношения россиян к внутреннему туризму провел Координационный центр правительства. Также выяснилось, что 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными форматами по результатам опроса стали поездки на море.Свечение над полуостровомНаблюдавшееся накануне ночью свечение в небе над Крымом и европейской частью России, а также над Украиной вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в Калифорнии, пояснил в пятницу научный сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
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https://crimea.ria.ru/20240503/ekspert-otsenil-veroyatnost-massirovannogo-udara-atacms-po-krymskomu-mostu-1137033370.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, городская среда, политика, новости
Главные новости Крыма: 3 мая

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 3 мая

22:59 03.05.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Россия ответит сокрушительным ударом возмездия на нападение на Крымский мост – Захарова. Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму. Открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя. В Крым добавлены поезда из Москвы и Нижнего Новгорода. Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Возмездие за Крымский мост

На любую агрессию в отношении Крыма и Крымского моста Россия ответит "сокрушительным ударом возмездия", заявила 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, накануне 80-летия освобождения Крыма "под прицелом вновь оказался Крымский мост". Подготовка к нападению на него ведется теперь уже открыто. Дипломат отметила, что в преддверии праздника Великой Победы киевский режим и его западные хозяева "вынашивают планы новых террористических атак на территории России", при этом "расчет делается на большой медийный резонанс, на пропагандистский эффект".
Также 3 мая газета "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую судебную экспертизу, сообщила о том, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила.
Копия Знамени Победы на вершине горы Демерджи - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 21:12
Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму

"Время героев" в Крыму

В Симферополе открыт центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев", которая реализуется в регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Отбор на обучение осуществляется по итогам онлайн-тестирования.
Запуск американской ракеты ATACMS
Вчера, 21:41Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту

Реставрация Ханского дворца

Открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Вероятнее всего, работы на территории будут полностью завершены в 2025 году, проинформировал в пятницу глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов. Как пояснил РИА Новости Крым заминистра культуры Крыма Андрей Терещенко, сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.
Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 20:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке

Почетные граждане Севастополя

Адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя, сообщил в пятницу губернатор региона Михаил Развожаев, который выступил с соответствующей инициативой вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым. Сегодня депутаты единогласно проголосовали "за".
Весеннее цветение - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 19:44Радио "Спутник в Крыму"
Какая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОС

Новые поезда в Крым

В Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать прямой пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщает в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". С Московского вокзала Нижнего Новгорода состав будет уходить в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 6 часов утра. Из Симферополя - в 21:10 с прибытием через день в 21:00. Продажи уже открыты. Кроме того, добавлен дополнительный поезд №178/177 "Таврия" Москва – Симферополь через Тулу и Липецк.
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 18:21Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе ограничат движение на неделю - даты и схема

Выбор туристов

Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов. Также популярными туристическими направлениями стали озеро Байкал и черноморское побережье Кубани. Опрос по теме отношения россиян к внутреннему туризму провел Координационный центр правительства. Также выяснилось, что 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными форматами по результатам опроса стали поездки на море.
Строительство новой системы водоотведения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 17:41
Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию

Свечение над полуостровом

Наблюдавшееся накануне ночью свечение в небе над Крымом и европейской частью России, а также над Украиной вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в Калифорнии, пояснил в пятницу научный сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
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Вчера, 17:08
Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
23:05Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
22:59Главные новости Крыма: 3 мая
22:15Главное за день: 3 мая
21:41Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту
21:12Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму
21:01На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь
20:45Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
20:38Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
20:15Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке
20:03Крымский мост открыт
19:44Какая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОС
19:35В Севастополе стреляют - власти назвали причину
19:21В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час
19:11Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы
18:45Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцев
18:36Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей
18:21В Симферополе ограничат движение на неделю - даты и схема
17:55В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
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