https://crimea.ria.ru/20240726/massirovannaya-ataka-na-bryanskuyu-oblast--sily-pvo-sbili-14-dronov-vsu-1139160692.html

Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ

Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T23:30

2024-07-26T23:30

2024-07-26T23:35

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пво

александр богомаз

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, в течение вечера боевики трижды атаковали регион. Первые два раза над областью сбивали по одному БПЛА, а за последний час - 12 беспилотников.Пострадавших и разрушений нет. В ночь на пятницу над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотникамиНад Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов

https://crimea.ria.ru/20240726/troe-detey-raneny-pri-atake-vsu-na-selo-v-khersonskoy-oblasti-1139141679.html

брянская область

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2024

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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, александр богомаз, безопасность, новости