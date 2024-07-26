https://crimea.ria.ru/20240726/massirovannaya-ataka-na-bryanskuyu-oblast--sily-pvo-sbili-14-dronov-vsu-1139160692.html
Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ
Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T23:30
2024-07-26T23:30
2024-07-26T23:35
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
александр богомаз
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, в течение вечера боевики трижды атаковали регион. Первые два раза над областью сбивали по одному БПЛА, а за последний час - 12 беспилотников.Пострадавших и разрушений нет. В ночь на пятницу над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотникамиНад Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, александр богомаз, безопасность, новости
Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ
Над Брянской областью уничтожены 14 беспилотников ВСУ - губернатор
23:30 26.07.2024 (обновлено: 23:35 26.07.2024)