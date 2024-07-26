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Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области
Над Ростовской и Курской областями минувшей ночью уничтожено шесть вражеских беспилотников. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T07:40
2024-07-26T07:40
2024-07-26T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Над Ростовской и Курской областями минувшей ночью уничтожено шесть вражеских беспилотников. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что над Крымом силы ПВО ночью сбили четыре вражеских беспилотника, кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. В ночь на 23 июля российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановкахПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMSВ Крыму создают дополнительные фортификации – Аксенов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), пво, ростовская область, курская область, происшествия, вооруженные силы россии, новости
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области
Над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть БПЛА – Минобороны