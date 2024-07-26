Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240726/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-rostovskuyu-i-kurskuyu-oblasti-1139133882.html
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области
Над Ростовской и Курской областями минувшей ночью уничтожено шесть вражеских беспилотников. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T07:40
2024-07-26T07:40
всу (вооруженные силы украины)
пво
ростовская область
курская область
происшествия
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a56d7a2d2d778e213fc01fed466b634.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Над Ростовской и Курской областями минувшей ночью уничтожено шесть вражеских беспилотников. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что над Крымом силы ПВО ночью сбили четыре вражеских беспилотника, кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. В ночь на 23 июля российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановкахПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMSВ Крыму создают дополнительные фортификации – Аксенов
ростовская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e85f5c33554c8e043f177fef51dd53.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), пво, ростовская область, курская область, происшествия, вооруженные силы россии, новости
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области

Над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть БПЛА – Минобороны

07:40 26.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Над Ростовской и Курской областями минувшей ночью уничтожено шесть вражеских беспилотников. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что над Крымом силы ПВО ночью сбили четыре вражеских беспилотника, кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. В ночь на 23 июля российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках
Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
В Крыму создают дополнительные фортификации – Аксенов
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОРостовская областьКурская областьПроисшествияВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:16Крымский мост сейчас: время ожидания увеличилось
07:51Электроснабжение в Севастополе восстановлено
07:40Украинские беспилотники атаковали Ростовскую и Курскую области
07:22За рулем по стране - сколько россиян выбирают автопутешествия
06:51В Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадки
06:32Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма
06:14На Крымском мосту очереди с обеих сторон
06:02Фигуранта дела о подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию
05:43Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии
00:01Временами дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:55Главные новости Крыма: 25 июля
22:31Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией
22:22Владыка Тихон берет в управление Феодосийскую епархию
22:17Главное за день: 25 июля
21:39Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята
21:21Витаминный сезон - цены на фрукты и ягоды в Крыму
21:07Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия"
20:55В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие
20:27Жителю Севастополя грозит 15 суток за гимн националистов
Лента новостейМолния