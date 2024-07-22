https://crimea.ria.ru/20240722/v-sevastopole-ustanovyat-300-betonnykh-ukrytiy-na-ostanovkakh-1139045351.html

В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках

В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках

Власти Севастополя определили 299 остановок общественного транспорта, где будут установлены защитные железобетонные конструкции, первые блоки установят уже на... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T13:42

2024-07-22T13:42

2024-07-22T13:42

севастополь

укрытие

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя определили 299 остановок общественного транспорта, где будут установлены защитные железобетонные конструкции, первые блоки установят уже на этой неделе. Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.Защитные железобетонные укрытия также будут установлены в парках, скверах и на пляжах.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить процесс установки конструкций."Давайте так, чтобы (устанавливать) не по три-пять (конструкций в неделю), с учетом того, что их надо сотни установить, а чтобы ритмичнее было. Надо быстрее эту работу завершить", - призвал он.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.На пляже в Учкуевке уже появилось первое в городе бетонное укрытие типа "блиндаж" прямо на остановке общественного транспорта. Кроме того, там оборудовали еще два - общей вместимостью около 400 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиКак будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревогеНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

https://crimea.ria.ru/20240716/plyazh-turisty-i-ukrytiya-kak-oborudovali-uchkuevku-na-sluchay-atak-vsu-1138885610.html

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севастополь, укрытие, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым