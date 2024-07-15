https://crimea.ria.ru/20240715/kak-budet-rabotat-transport-sevastopolya-pri-vozdushnoy-trevoge-1138871831.html

Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге

Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге

В Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T16:03

2024-07-15T16:03

2024-07-15T16:03

севастополь

михаил развожаев

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общественный транспорт

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической опасности. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.При остановке следует занять правый ряд, чтобы освободить дорогу для спецтранспорта. Пассажиры при этом должны занять места в проходе, как можно дальше от окон."Катера и паромы довозят людей до причала. При воздушной тревоге пассажиры покидают салон и следуют в укрытия, при сигнале баллистики – остаются в салоне до отбоя тревоги", – продолжил губернатор.Кроме того, в подъездах домов, где установлены домофоны, запрограммировали системы удаленного открытия дверей.Система будет интегрирована с программой "Безопасный город", уточнил губернатор.Как сообщалось ранее, все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организованоГубернатор Севастополя прошел курсы первой помощиВ больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность, транспорт, общественный транспорт, воздушная тревога в севастополе