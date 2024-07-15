https://crimea.ria.ru/20240715/kak-budet-rabotat-transport-sevastopolya-pri-vozdushnoy-trevoge-1138871831.html
Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
В Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T16:03
2024-07-15T16:03
2024-07-15T16:03
севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность
транспорт
общественный транспорт
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111234/12/1112341299_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_da904659af2dc7dc5c4f62576e8507a9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической опасности. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.При остановке следует занять правый ряд, чтобы освободить дорогу для спецтранспорта. Пассажиры при этом должны занять места в проходе, как можно дальше от окон."Катера и паромы довозят людей до причала. При воздушной тревоге пассажиры покидают салон и следуют в укрытия, при сигнале баллистики – остаются в салоне до отбоя тревоги", – продолжил губернатор.Кроме того, в подъездах домов, где установлены домофоны, запрограммировали системы удаленного открытия дверей.Система будет интегрирована с программой "Безопасный город", уточнил губернатор.Как сообщалось ранее, все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организованоГубернатор Севастополя прошел курсы первой помощиВ больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111234/12/1112341299_108:0:1441:1000_1920x0_80_0_0_850117ba102fc60c20ad940f7a6d96b9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность, транспорт, общественный транспорт, воздушная тревога в севастополе
Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
Как будет работать транспорт в Севастополе во время воздушных тревог
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической опасности. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Автобусы и троллейбусы при воздушной тревоге доезжают до ближайшей остановки, кармана или парковки, пассажирам рекомендовано выйти из салона и дойти до ближайшего укрытия. При баллистической опасности – так как время очень ограничено – водитель останавливает транспорт сразу, не нарушая ПДД", – сказано в сообщении.
При остановке следует занять правый ряд, чтобы освободить дорогу для спецтранспорта. Пассажиры при этом должны занять места в проходе, как можно дальше от окон.
"Катера и паромы довозят людей до причала. При воздушной тревоге пассажиры покидают салон и следуют в укрытия, при сигнале баллистики – остаются в салоне до отбоя тревоги", – продолжил губернатор.
Кроме того, в подъездах домов, где установлены домофоны, запрограммировали системы удаленного открытия дверей.
"На сегодня в 160 подъездах запрограммировали системы удаленного открытия дверей на случай поступления сигнала "Баллистика" – это цифровые и аналоговые домофоны. Всего к этой системе планируем подключить 6000 подъездов", – сказал Развожаев.
Система будет интегрирована с программой "Безопасный город", уточнил губернатор.
Как сообщалось ранее, все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками
для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара
по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.
Читайте также на РИА Новости Крым: