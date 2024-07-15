https://crimea.ria.ru/20240715/v-bolnitsakh-sevastopolya-ostayutsya-dvoe-postradavshikh-ot-ataki-vsu-1138861569.html

В больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ

В больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2024

В больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ

В больницах Севастополя на сегодняшний день остаются два пациента, пострадавшие в результате атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T09:54

2024-07-15T09:54

2024-07-15T09:54

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя на сегодняшний день остаются два пациента, пострадавшие в результате атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После атаки ВСУ 22 раненых, в том числе 12 детей, отправили на лечение в московские медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие.23 июня днем Киев нанес удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуОттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, обстрелы всу