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Губернатор Севастополя прошел курсы первой помощи

Губернатор Севастополя прошел курсы первой помощи - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Губернатор Севастополя прошел курсы первой помощи

В Севастополе на базе школ 6 июля стартовали курсы обучения базовым навыкам оказания первой помощи. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T17:45

2024-07-06T17:45

2024-07-06T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на базе школ 6 июля стартовали курсы обучения базовым навыкам оказания первой помощи. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев, который сам прошел такой курс.Много просьб об организации таких курсов севастопольцы публиковали в соцсетях, напомнил Михаил Развожаев. Но людей на занятиях пока немного."Сегодня вместе со мной на обучении в 12 часов было не больше десяти человек, на занятие в 14 часов пришли всего двое. Хочу обратиться ко всем севастопольцам: найдите два часа, пройдите курс, это бесплатно".На этих курсах можно не только прослушать лекцию, но и получить базовые практические навыки – как наложить жгут, провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровь."Дай Бог, чтобы эти знания вам никогда не пригодились. Но в критической ситуации вы сможете спасти чью-то жизнь", - написал губернатор.Записаться на эти курсы можно через Госуслуг или по телефонам 122 и +7 (8692) 41-70-51.Ранее губернатор сообщал, что после ракетной атаки ВСУ на пляж в Учкуевке и Любимовке в общественном транспорта Севастополя появятся "тревожные" аптечки. Это даст возможность оперативно оказывать помощь в критических ситуациях.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощиПляжи в Севастополе закрывать не будут – РазвожаевПострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации

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