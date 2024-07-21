https://crimea.ria.ru/20240721/pytalis-atakovat-krym--na-podlete-k-poluostrovu-sbity-rakety-atacms-1139017993.html
Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
Российская ПВО утром сбила две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T09:16
2024-07-21T09:16
2024-07-21T09:32
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российская ПВО утром сбила две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.И уточнил, что осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.На прошлой неделе авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма.
https://crimea.ria.ru/20240708/ottuda-bili-po-sevastopolyu-unichtozheny-pozitsii-himars-s-raketami-atacms--1138688982.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, ракеты atacms
Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
При попытке атаковать Крым сбиты две ракеты ATACMS – Сальдо
09:16 21.07.2024 (обновлено: 09:32 21.07.2024)