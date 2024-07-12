https://crimea.ria.ru/20240712/gotovili-udary-po-krymu-na-ukraine-unichtozheno-sem-ustanovok-himars-1138811441.html

Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS

Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS

Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T17:13

2024-07-12T17:13

2024-07-12T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма. Об этом сообщает Минобороны России."Уничтожены семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами", - сказано в сообщении.Также огнем армии России уничтожены четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.Средства ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, 17 управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационная ракета HARM, 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 308 беспилотных летательных аппаратов.10 июля российские военные уничтожили три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установкиКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине, пво, ракеты atacms, himars, storm shadow, рсзо vampire, авиабомба hammer, противорадиолокационные ракеты harm, новости сво