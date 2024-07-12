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Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS
Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS
Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T17:13
2024-07-12T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма. Об этом сообщает Минобороны России."Уничтожены семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами", - сказано в сообщении.Также огнем армии России уничтожены четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.Средства ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, 17 управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационная ракета HARM, 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 308 беспилотных летательных аппаратов.10 июля российские военные уничтожили три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установкиКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине, пво, ракеты atacms, himars, storm shadow, рсзо vampire, авиабомба hammer, противорадиолокационные ракеты harm, новости сво
Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS
Российские войска уничтожили семь готовых к ударам по Крыму установок HIMARS за неделю
17:13 12.07.2024 (обновлено: 17:14 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и беспилотными аппаратами за неделю уничтожены семь пусковых установок HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.
"Уничтожены семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами", - сказано в сообщении.
Также огнем армии России уничтожены четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.
Средства ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, 17 управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационная ракета HARM, 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 308 беспилотных летательных аппаратов.
10 июля российские военные уничтожили три пусковые установки ЗРК
производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
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