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Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
Военнослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T13:30
2024-07-10T14:01
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Значительных успехов также достигли подразделения противовоздушной обороны."Средствами ПВО сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты "ATACMS", три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer", – продолжили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в ряде городов Украины ночью с 9 на 10 июля прозвучала серия взрывов. Так, Telegram-канал Воздушных сил Украины сообщил о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области. По данным "Укрэнерго", в Ровенской области получил повреждения энергообъект.8 июля ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установкиОттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска
Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и 3 установки американского ЗРК

13:30 10.07.2024 (обновлено: 14:01 10.07.2024)
 
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Improved HAWK" производства США, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе", – говорится в сообщении.

Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Значительных успехов также достигли подразделения противовоздушной обороны.
"Средствами ПВО сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты "ATACMS", три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer", – продолжили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ряде городов Украины ночью с 9 на 10 июля прозвучала серия взрывов. Так, Telegram-канал Воздушных сил Украины сообщил о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области. По данным "Укрэнерго", в Ровенской области получил повреждения энергообъект.
8 июля ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины.
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