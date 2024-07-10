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Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

Военнослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T13:30

2024-07-10T13:30

2024-07-10T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Значительных успехов также достигли подразделения противовоздушной обороны."Средствами ПВО сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты "ATACMS", три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer", – продолжили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в ряде городов Украины ночью с 9 на 10 июля прозвучала серия взрывов. Так, Telegram-канал Воздушных сил Украины сообщил о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области. По данным "Укрэнерго", в Ровенской области получил повреждения энергообъект.8 июля ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установкиОттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска