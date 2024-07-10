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Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
Военнослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T13:30
2024-07-10T13:30
2024-07-10T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ущерб противнику нанесен силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Значительных успехов также достигли подразделения противовоздушной обороны."Средствами ПВО сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты "ATACMS", три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer", – продолжили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в ряде городов Украины ночью с 9 на 10 июля прозвучала серия взрывов. Так, Telegram-канал Воздушных сил Украины сообщил о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области. По данным "Укрэнерго", в Ровенской области получил повреждения энергообъект.8 июля ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установкиОттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска
Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и 3 установки американского ЗРК
13:30 10.07.2024 (обновлено: 14:01 10.07.2024)