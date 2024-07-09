https://crimea.ria.ru/20240709/krymskie-desantniki-unichtozhili-sputnikovuyu-stantsiyu-starlink-vsu-1138723281.html

Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ

Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ

Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T19:39

2024-07-09T19:39

2024-07-09T19:49

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.По его словам, расчеты БПЛА крымских десантников "работают круглосуточно и не дают противнику вздохнуть".StarLink – спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink. В общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. ВСУ широко применяют спутниковые терминалы StarLink в боевых действиях в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В шаге от линии огня - интервью с передовойДесантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперацииZлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, запорожская область