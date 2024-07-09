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Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T19:39
2024-07-09T19:49
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.По его словам, расчеты БПЛА крымских десантников "работают круглосуточно и не дают противнику вздохнуть".StarLink – спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink. В общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. ВСУ широко применяют спутниковые терминалы StarLink в боевых действиях в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В шаге от линии огня - интервью с передовойДесантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперацииZлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, запорожская область
Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ

Десантники из Крыма разбили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink ВСУ

19:39 09.07.2024 (обновлено: 19:49 09.07.2024)
 
© Министерство обороны РФКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

"Мы выявили расчет (роботизированной платформы), приняли решение и уничтожили ее осколочно-фугасным боеприпасом. Также они (ВСУ – ред.) установили в посадке станцию Starlink, мы эту цель выявили и быстро уничтожили", - рассказал оператор беспилотника с позывным Маэстро.

По его словам, расчеты БПЛА крымских десантников "работают круглосуточно и не дают противнику вздохнуть".
StarLink – спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink. В общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. ВСУ широко применяют спутниковые терминалы StarLink в боевых действиях в зоне СВО.
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