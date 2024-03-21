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Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
Десантники из Феодосии разгромили пехоту и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском участке фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Десантники из Феодосии разгромили пехоту и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском участке фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинских националистов и их объекты крымские военные обнаружили в лесном массиве с помощью разведывательных беспилотников, после чего было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.Как рассказал командир десантно-штурмового взвода c позывным "Забег", между боями российские бойцы ВДВ отрабатывают штурмы, тренируясь на полигонах в Запорожской области."Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся, чтобы подольше их проводить. Надо готовиться к выходам. Полдня занятий по тактике, потом уже полдня инженерная подготовка. Бывает, что на следующий день боевой выход", – рассказал военнослужащий. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Орловку в ДонбассеШойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаДве армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
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феодосия, новости сво, министерство обороны рф, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), запорожская область
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
Крымские десантники разбили пехоту и наблюдательный пост ВСУ на Запорожском направлении
07:16 21.03.2024 (обновлено: 07:20 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Десантники из Феодосии разгромили пехоту и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском участке фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинских националистов и их объекты крымские военные обнаружили в лесном массиве с помощью разведывательных беспилотников, после чего было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.
"На Запорожском направлении специальной военной операции десантники из Феодосии группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ", – говорится в сообщении.
Как рассказал командир десантно-штурмового взвода c позывным "Забег", между боями российские бойцы ВДВ отрабатывают штурмы, тренируясь на полигонах в Запорожской области.
"Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся, чтобы подольше их проводить. Надо готовиться к выходам. Полдня занятий по тактике, потом уже полдня инженерная подготовка. Бывает, что на следующий день боевой выход", – рассказал военнослужащий.
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