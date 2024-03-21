Рейтинг@Mail.ru
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240321/desantniki-iz-feodosii-razbili-pekhotu-i-post-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1135881482.html
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
Десантники из Феодосии разгромили пехоту и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском участке фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T07:16
2024-03-21T07:20
феодосия
новости сво
министерство обороны рф
крым
новости крыма
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135881976_0:0:1546:871_1920x0_80_0_0_1c525609fc59b355ac9e7ebfbae3df35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Десантники из Феодосии разгромили пехоту и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском участке фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинских националистов и их объекты крымские военные обнаружили в лесном массиве с помощью разведывательных беспилотников, после чего было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.Как рассказал командир десантно-штурмового взвода c позывным "Забег", между боями российские бойцы ВДВ отрабатывают штурмы, тренируясь на полигонах в Запорожской области."Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся, чтобы подольше их проводить. Надо готовиться к выходам. Полдня занятий по тактике, потом уже полдня инженерная подготовка. Бывает, что на следующий день боевой выход", – рассказал военнослужащий. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Орловку в ДонбассеШойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаДве армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
феодосия
крым
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135881976_183:0:1546:1022_1920x0_80_0_0_9f31922392222d3192206b5d85e60315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости сво, министерство обороны рф, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), запорожская область
Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации

Крымские десантники разбили пехоту и наблюдательный пост ВСУ на Запорожском направлении

07:16 21.03.2024 (обновлено: 07:20 21.03.2024)
 
© Министерство обороны РФНа Запорожском направлении СВО крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ
На Запорожском направлении СВО крымские десантники группировки войск Днепр уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Десантники из Феодосии разгромили пехоту и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском участке фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинских националистов и их объекты крымские военные обнаружили в лесном массиве с помощью разведывательных беспилотников, после чего было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.

"На Запорожском направлении специальной военной операции десантники из Феодосии группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ", – говорится в сообщении.

Как рассказал командир десантно-штурмового взвода c позывным "Забег", между боями российские бойцы ВДВ отрабатывают штурмы, тренируясь на полигонах в Запорожской области.
"Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся, чтобы подольше их проводить. Надо готовиться к выходам. Полдня занятий по тактике, потом уже полдня инженерная подготовка. Бывает, что на следующий день боевой выход", – рассказал военнослужащий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные освободили Орловку в Донбассе
Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
 
ФеодосияНовости СВОМинистерство обороны РФКрымНовости КрымаВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Запорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32В Керчи осуждена бизнесмен за растрату субсидии после потопа
08:59В условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетов
08:3710 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
08:17За год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств
07:52Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов
07:34Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
07:16Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
06:55В Симферополе обрезка деревьев – какие улицы перекроют
06:39Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
06:02"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
00:01Прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:47Главные новости Крыма: 20 марта
22:15Главное за день: 20 марта
21:53Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей
21:38Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
21:11В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
20:54Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
20:42В центре Севастополя слышна стрельба
20:32На трассе Ялта – Севастополь загорелся бетоновоз
Лента новостейМолния