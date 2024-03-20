https://crimea.ria.ru/20240320/dve-armii-i-desyatki-voinskikh-soedineniy-sozdadut-v-rossii-do-kontsa-goda-1135870416.html
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:26
2024-03-20T14:26
2024-03-20T14:36
сергей шойгу
коллегия минобороны рф
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc1e9a77eaa2e4948baf4181d620e297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Глава минобороны подчеркнул, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных Сил России и повышение их боевых возможностей.Кроме того, до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны, уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e4f6f8ca05d0b6ef9b9913ff920f705.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, коллегия минобороны рф, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости сво, министерство обороны рф
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
В России создадут две армии и десятки воинских соединений до конца года
14:26 20.03.2024 (обновлено: 14:36 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава минобороны подчеркнул, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных Сил России и повышение их боевых возможностей.
"Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", – сказал Шойгу
Кроме того, до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.
Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны, уточнил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: