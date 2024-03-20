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Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:26
2024-03-20T14:36
сергей шойгу
коллегия минобороны рф
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Глава минобороны подчеркнул, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных Сил России и повышение их боевых возможностей.Кроме того, до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны, уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
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сергей шойгу, коллегия минобороны рф, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости сво, министерство обороны рф
Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года

В России создадут две армии и десятки воинских соединений до конца года

14:26 20.03.2024 (обновлено: 14:36 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава минобороны подчеркнул, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных Сил России и повышение их боевых возможностей.
"Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", – сказал Шойгу
Кроме того, до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.
Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны, уточнил он.
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Сергей ШойгуКоллегия Минобороны РФРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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