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Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года

Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года

Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:26

2024-03-20T14:26

2024-03-20T14:36

сергей шойгу

коллегия минобороны рф

россия

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Две общевойсковые армии и тридцать соединений будут сформированы в России до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Глава минобороны подчеркнул, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных Сил России и повышение их боевых возможностей.Кроме того, до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны, уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

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2024

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сергей шойгу, коллегия минобороны рф, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости сво, министерство обороны рф