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Российские военные освободили Орловку в Донбассе
Российские военные освободили Орловку в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Российские военные освободили Орловку в Донбассе
Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден на Авдеевском направлении, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T13:47
2024-03-19T13:47
2024-03-19T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден на Авдеевском направлении, сообщает во вторник Минобороны России.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки. 22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. 26 февраля российские военные освободили населенный пункт Ласточкино. А 28 февраля – Петровское на Авдеевском направлении. 12 марта освобожден населенный пункт Невельское на Донецком направлении. 17 марта в Минобороны сообщили об освободили населенного пункта Мирное Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала годаАрмия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20240315/armiya-i-siloviki-predotvratili-popytki-proryva-vsu-granitsy-rossii-1135703963.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр), потери всу
Российские военные освободили Орловку в Донбассе
Минобороны: Российские военные освободили населенный пункт Орловка в ДНР
13:47 19.03.2024 (обновлено: 13:50 19.03.2024)