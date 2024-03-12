https://crimea.ria.ru/20240312/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1135585656.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:56
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135463021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d2920dfcc485dd0d56f28a7f903cf4c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным российского оборонного ведомства, в районах донецкой Новомихайловки и луганской Белогоровки ВС РФ нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Общие потери противника на этом направлении составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также САУ "Гвоздика".Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. 26 февраля российские военные освободили населенный пункт Ласточкино. А 28 февраля – Петровское на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала годаПосле Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцевКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135463021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe9a7cfc47f17e64e25275d5f4dd192.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
ВС РФ освободили еще один населенный пункт на Донецкой линии – Минобороны.
14:46 12.03.2024 (обновлено: 14:56 12.03.2024)