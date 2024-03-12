https://crimea.ria.ru/20240312/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1135585656.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным российского оборонного ведомства, в районах донецкой Новомихайловки и луганской Белогоровки ВС РФ нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Общие потери противника на этом направлении составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также САУ "Гвоздика".Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. 26 февраля российские военные освободили населенный пункт Ласточкино. А 28 февраля – Петровское на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала годаПосле Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцевКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)