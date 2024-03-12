Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240312/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1135585656.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:56
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135463021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d2920dfcc485dd0d56f28a7f903cf4c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным российского оборонного ведомства, в районах донецкой Новомихайловки и луганской Белогоровки ВС РФ нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Общие потери противника на этом направлении составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также САУ "Гвоздика".Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. 26 февраля российские военные освободили населенный пункт Ласточкино. А 28 февраля – Петровское на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала годаПосле Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцевКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135463021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe9a7cfc47f17e64e25275d5f4dd192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

ВС РФ освободили еще один населенный пункт на Донецкой линии – Минобороны.

14:46 12.03.2024 (обновлено: 14:56 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРазведывательно-ударный вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", – сказано в сообщении Минобороны.
По данным российского оборонного ведомства, в районах донецкой Новомихайловки и луганской Белогоровки ВС РФ нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Общие потери противника на этом направлении составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также САУ "Гвоздика".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.
22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. 26 февраля российские военные освободили населенный пункт Ласточкино. А 28 февраля – Петровское на Авдеевском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года
После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев
Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания
15:50Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
15:25Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгострой
15:18Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
14:58Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
14:49Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков
14:46Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
14:44Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
14:34Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие
14:20Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
14:07Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных
13:57Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева
13:43Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
13:14Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой
12:47Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за переговоров офицеров ФРГ
12:47Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны
12:41Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ
12:32Консервы и лекарства: шведов призывают "готовиться к войне"
12:17В Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку
12:10В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран
Лента новостейМолния