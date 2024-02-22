https://crimea.ria.ru/20240222/armiya-rossii-osvobodila-ocherednoy-naselennyy-punkt-v-donbasse-1135150305.html

Армия России взяла Победу в зоне СВО

Армия России взяла Победу в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Армия России взяла Победу в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Об РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T13:36

2024-02-22T13:36

2024-02-22T13:59

победа

россия

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Krab" и "Богдана", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика".Поселок Победа расположен рядом с Марьинкой в ДНР. Этот город российские военные освободили в конце декабря прошлого года.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ. По данным министра обороны, операция готовилась тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями.

https://crimea.ria.ru/20240221/armiya-rossii-dobilas-pereloma-na-slozhnykh-uchastkakh-fronta---putin-1135120748.html

россия

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победа, россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф