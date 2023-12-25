https://crimea.ria.ru/20231225/shoygu-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-marinki-1133789308.html

Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки

Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки

Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T18:04

2023-12-25T18:04

2023-12-25T18:23

сергей шойгу

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

новости сво

марьинка (город в днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину.По словам Шойгу, за девять лет ВСУ оборудовали там мощнейшие укрепления, построили защищенные от всех ударов сооружения, долговременные огневые точки и сложную систему подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям российских военнослужащих укрепрайон был взломлен. "Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении", - добавил Шойгу. Кроме того, благодаря этому успеху российским войскам удалось существенно отодвинуть работу артиллерии от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов. Весомый вклад в освобождение Марьинки внесли военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады и 1-го армейского корпуса. Особо отличились воины 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа, добавил Шойгу.Путин отметил, что с освобождением Марьинки от Донецка отодвигаются боевые подразделения противника. Кроме того, взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор, добавил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуСистема льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – ПутинВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости сво, марьинка (город в днр)