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Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки
Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки
Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T18:04
2023-12-25T18:23
сергей шойгу
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новости сво
марьинка (город в днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину.По словам Шойгу, за девять лет ВСУ оборудовали там мощнейшие укрепления, построили защищенные от всех ударов сооружения, долговременные огневые точки и сложную систему подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям российских военнослужащих укрепрайон был взломлен. "Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении", - добавил Шойгу. Кроме того, благодаря этому успеху российским войскам удалось существенно отодвинуть работу артиллерии от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов. Весомый вклад в освобождение Марьинки внесли военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады и 1-го армейского корпуса. Особо отличились воины 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа, добавил Шойгу.Путин отметил, что с освобождением Марьинки от Донецка отодвигаются боевые подразделения противника. Кроме того, взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор, добавил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуСистема льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – ПутинВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин
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сергей шойгу, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости сво, марьинка (город в днр)
Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР

18:04 25.12.2023 (обновлено: 18:23 25.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину.
"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка. Это пять километров юго-западнее Донецка", - сказал глава Минобороны РФ.
По словам Шойгу, за девять лет ВСУ оборудовали там мощнейшие укрепления, построили защищенные от всех ударов сооружения, долговременные огневые точки и сложную систему подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям российских военнослужащих укрепрайон был взломлен.
"Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении", - добавил Шойгу.
Кроме того, благодаря этому успеху российским войскам удалось существенно отодвинуть работу артиллерии от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов. Весомый вклад в освобождение Марьинки внесли военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады и 1-го армейского корпуса. Особо отличились воины 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа, добавил Шойгу.
"Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали в разное время и на разных этапах", - сказал в свою очередь президент России.
Путин отметил, что с освобождением Марьинки от Донецка отодвигаются боевые подразделения противника. Кроме того, взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор, добавил глава государства.
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Сергей ШойгуВладимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОМарьинка (город в ДНР)
 
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