https://crimea.ria.ru/20231219/sistema-lgot-i-kompensatsiy-voennym-budet-sovershenstvovatsya--putin-1133655013.html

Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин

Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин

В России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T15:05

2023-12-19T15:05

2023-12-19T15:15

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет совершенствоваться. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.Путин особо подчеркнул, что "все участники спецоперации: военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, – все защитники России, семьи павших героев, должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства".Обратил он внимание и на получение статуса ветерана боевых действий, который дает льготы, дополнительные меры поддержки, в том числе и семьям наших бойцов.По словам президента, всем раненым участникам спецоперации должно быть предоставлено надлежащее медицинское обслуживание. В том числе это касается и средств реабилитации, и лечения в военных санаториях. Он уточнил, что Министерство здравоохранения РФ также открыто для совместной работы с Минобороны."В целом сама система льгот, компенсаций, дополнительных выплат в вооруженных силах должна и будет дальше совершенствоваться. Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов", - заключил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домовВ Крыму установили льготы для участников СВОГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин

https://crimea.ria.ru/20231219/godovoy-plan-po-komplektovaniyu-armii-i-flota-vypolnen--shoygu-1133653887.html

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владимир путин (политик), новости сво, ветераны сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", новости, армия и флот, коллегия минобороны рф