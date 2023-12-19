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Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин
Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин
В России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T15:05
2023-12-19T15:15
владимир путин (политик)
новости сво
ветераны сво
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новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет совершенствоваться. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.Путин особо подчеркнул, что "все участники спецоперации: военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, – все защитники России, семьи павших героев, должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства".Обратил он внимание и на получение статуса ветерана боевых действий, который дает льготы, дополнительные меры поддержки, в том числе и семьям наших бойцов.По словам президента, всем раненым участникам спецоперации должно быть предоставлено надлежащее медицинское обслуживание. В том числе это касается и средств реабилитации, и лечения в военных санаториях. Он уточнил, что Министерство здравоохранения РФ также открыто для совместной работы с Минобороны."В целом сама система льгот, компенсаций, дополнительных выплат в вооруженных силах должна и будет дальше совершенствоваться. Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов", - заключил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домовВ Крыму установили льготы для участников СВОГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин
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владимир путин (политик), новости сво, ветераны сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", новости, армия и флот, коллегия минобороны рф
Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин

Путин поручил решить проблемы социального и материального обеспечения участников СВО

15:05 19.12.2023 (обновлено: 15:15 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет совершенствоваться. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

"За прошедший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия как контрактников, так и мобилизованных граждан, добровольцев, а также предоставление им и их семьям дополнительных льгот и компенсаций. Вместе с тем, проблемы еще не все решены. Они остаются", - сказал президент.

Путин особо подчеркнул, что "все участники спецоперации: военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, – все защитники России, семьи павших героев, должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства".
Обратил он внимание и на получение статуса ветерана боевых действий, который дает льготы, дополнительные меры поддержки, в том числе и семьям наших бойцов.
"Минобороны совместно с другими ведомствами, регионами надо оперативно решить возникающие здесь проблемы, обеспечивать положенные выплаты своевременно и в полном объеме", - заявил Путин.
По словам президента, всем раненым участникам спецоперации должно быть предоставлено надлежащее медицинское обслуживание. В том числе это касается и средств реабилитации, и лечения в военных санаториях. Он уточнил, что Министерство здравоохранения РФ также открыто для совместной работы с Минобороны.
"В целом сама система льгот, компенсаций, дополнительных выплат в вооруженных силах должна и будет дальше совершенствоваться. Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов", - заключил Путин.
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