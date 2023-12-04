https://crimea.ria.ru/20231204/grazhdanskie-semi-pogibshikh-geroev-imeyut-pravo-na-gospodderzhku--putin-1133307523.html

Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин

Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин

Жены и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T22:28

2023-12-04T22:28

2023-12-04T22:28

владимир путин (политик)

новости

россия

дети

соцзащита

закон и право

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жены и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.При этом президент обратил внимание, что делать это нужно аккуратно, чтобы не было никаких злоупотреблений. Законом предусмотрены способы установления факта проживания в гражданском браке.Ранее Министерство обороны РФ поддержало законопроект, который предусматривает законодательное закрепление за детьми, рожденными после гибели отца, права получения страховой выплаты в связи с гибелью родителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеОсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, дети, соцзащита, закон и право, пособия и выплаты