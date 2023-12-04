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Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин
Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин
Жены и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T22:28
2023-12-04T22:28
владимир путин (политик)
новости
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дети
соцзащита
закон и право
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жены и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.При этом президент обратил внимание, что делать это нужно аккуратно, чтобы не было никаких злоупотреблений. Законом предусмотрены способы установления факта проживания в гражданском браке.Ранее Министерство обороны РФ поддержало законопроект, который предусматривает законодательное закрепление за детьми, рожденными после гибели отца, права получения страховой выплаты в связи с гибелью родителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеОсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
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владимир путин (политик), новости, россия, дети, соцзащита, закон и право, пособия и выплаты
Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин

Путин предложил пересмотреть правовую сторону поддержки гражданских семей погибших героев

22:28 04.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жены и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Жены, которые утратили своих любимых, своих мужей, отцов своих детей, вдовы наших героев. Безусловно должна быть выработана полноценная система мер поддержки… Надо подумать, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации, у которых нет свидетельства о браке с любимым мужчиной, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени. И даже есть случаи, и их немало, когда имеют общих детей. Вот, чтобы ни дети не остались без поддержки, ни женщины", – заявил Путин.

При этом президент обратил внимание, что делать это нужно аккуратно, чтобы не было никаких злоупотреблений. Законом предусмотрены способы установления факта проживания в гражданском браке.

"Самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону того вопроса. И если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо это обязательно сделать", – заявил президент.

Ранее Министерство обороны РФ поддержало законопроект, который предусматривает законодательное закрепление за детьми, рожденными после гибели отца, права получения страховой выплаты в связи с гибелью родителя.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссиядетиСоцзащитаЗакон и правоПособия и выплаты
 
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