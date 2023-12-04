Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – Путин
Путин предложил пересмотреть правовую сторону поддержки гражданских семей погибших героев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жены и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Жены, которые утратили своих любимых, своих мужей, отцов своих детей, вдовы наших героев. Безусловно должна быть выработана полноценная система мер поддержки… Надо подумать, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации, у которых нет свидетельства о браке с любимым мужчиной, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени. И даже есть случаи, и их немало, когда имеют общих детей. Вот, чтобы ни дети не остались без поддержки, ни женщины", – заявил Путин.
При этом президент обратил внимание, что делать это нужно аккуратно, чтобы не было никаких злоупотреблений. Законом предусмотрены способы установления факта проживания в гражданском браке.
"Самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону того вопроса. И если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо это обязательно сделать", – заявил президент.
Ранее Министерство обороны РФ поддержало законопроект, который предусматривает законодательное закрепление за детьми, рожденными после гибели отца, права получения страховой выплаты в связи с гибелью родителя.
Читайте также на РИА Новости Крым: