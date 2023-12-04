https://crimea.ria.ru/20231204/rebenok-rodilsya-posle-gibeli-ottsa-voennogo-strakhovuyu-vyplatu-naznachat-1133305765.html

Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат

Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат

Министерство обороны РФ поддержало несколько законопроектов, которые защищают права военнослужащих и их семей. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T21:48

2023-12-04T21:48

2023-12-04T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ поддержало несколько законопроектов, которые защищают права военнослужащих и их семей. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков на ежегодном совещании со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Кроме того, он сообщил о поддержке Министерством обороны и других законопроектов: предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам отдельных федеральных органов исполнительной власти и предоставление военнослужащим права осуществлять регистрацию по месту жительства через представителя на основании доверенности.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионовДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, россия, совет федерации, закон и право, соцзащита, новости сво, валентина матвиенко