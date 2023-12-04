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Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат
Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат
Министерство обороны РФ поддержало несколько законопроектов, которые защищают права военнослужащих и их семей. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T21:48
2023-12-04T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ поддержало несколько законопроектов, которые защищают права военнослужащих и их семей. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков на ежегодном совещании со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Кроме того, он сообщил о поддержке Министерством обороны и других законопроектов: предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам отдельных федеральных органов исполнительной власти и предоставление военнослужащим права осуществлять регистрацию по месту жительства через представителя на основании доверенности.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионовДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
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министерство обороны рф, новости, россия, совет федерации, закон и право, соцзащита, новости сво, валентина матвиенко
Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат

Дети, рожденные после гибели отца-военного, получат страховые выплаты – Минобороны РФ

21:48 04.12.2023
 
© РИА Новости. Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ поддержало несколько законопроектов, которые защищают права военнослужащих и их семей. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков на ежегодном совещании со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Что касается законопроекта о предоставлении военнослужащим права бесплатного проезда и законопроекта в части законодательного закрепления за детьми, рожденными после гибели отца, права получения страховой выплаты в связи с гибелью родителей, эти законопроекты рассмотрены Министерством обороны. Поддерживаются", – заявил Панков.

Кроме того, он сообщил о поддержке Министерством обороны и других законопроектов: предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам отдельных федеральных органов исполнительной власти и предоставление военнослужащим права осуществлять регистрацию по месту жительства через представителя на основании доверенности.

"В России выстроена система поддержки тех, кто принимает участие в СВО. Работа по совершенствованию законодательной базы в части оказания помощи участникам СВО и членам их семей будет продолжена. Для каждого министерства и ведомства вопросы поддержки участников СВО должны оставаться на особом контроле. Это не просто документы – за ними судьбы наших героев и их близких", – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Министерство обороны РФНовостиРоссияСовет ФедерацииЗакон и правоСоцзащитаНовости СВОВалентина Матвиенко
 
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