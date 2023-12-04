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Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат
Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат
Министерство обороны РФ поддержало несколько законопроектов, которые защищают права военнослужащих и их семей. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T21:48
2023-12-04T21:48
2023-12-04T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ поддержало несколько законопроектов, которые защищают права военнослужащих и их семей. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков на ежегодном совещании со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Кроме того, он сообщил о поддержке Министерством обороны и других законопроектов: предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам отдельных федеральных органов исполнительной власти и предоставление военнослужащим права осуществлять регистрацию по месту жительства через представителя на основании доверенности.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионовДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
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министерство обороны рф, новости, россия, совет федерации, закон и право, соцзащита, новости сво, валентина матвиенко
Ребенок родился после гибели отца-военного: страховую выплату назначат
Дети, рожденные после гибели отца-военного, получат страховые выплаты – Минобороны РФ