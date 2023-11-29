https://crimea.ria.ru/20231129/strakhovye-vyplaty-dobrovoltsam---kak-oformit-i-poluchit-1133165899.html

Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получить

Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получить - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получить

Правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев, компенсации будут выплачиваться в случае гибели, ранения или контузии бойца за период... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T09:43

2023-11-29T09:43

2023-11-29T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев, компенсации будут выплачиваться в случае гибели, ранения или контузии бойца за период с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В случае гибели добровольца выплаты по страховке в равных долях могут получить супруга, родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трех лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вуза или колледжа.В случае смерти добровольца размер страховки составит более 3,1 млн рублей. При установлении инвалидности I группы – более 2,3 млн рублей, II группы – более 1,5 млн рублей, III группы инвалидности – более 780 тыс. рублей. При получении тяжелого увечья бойцам положены 313,1 тыс. рублей, в случае легкого увечья – около 78,3 тыс. рублей.Ранее правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить протезы участнику СВО: дорожная картаВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиОтдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового

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россия, новости сво, правительство россии, общество, пособия и выплаты, соцзащита, новости