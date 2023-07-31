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Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового
Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового
В первой городской больнице Севастополя появится медицинское отделение реабилитации для участников СВО. Спецпрограмма, по которой бойцы смогут отдыхать в... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T14:06
2023-07-31T14:06
2023-07-31T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В первой городской больнице Севастополя появится медицинское отделение реабилитации для участников СВО. Спецпрограмма, по которой бойцы смогут отдыхать в местных отелях и санаториях, еще в работе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве отметили, что на сегодняшний день в Севастополе плановая медицинская помощь участникам боевых действий, ветеранам, а также приравненным к ним категориям "оказывается в государственных медицинских учреждениях во внеочередном порядке". Что касается реабилитации участников СВО, то пока ее оказывают только в одном отделении – в горбольнице № 9 (Балаклава). Открытие таких же отделений на базе других крупных больниц города – в планах. Также обсуждается вопрос организации отдыха участников СВО в санаториях и отелях Севастополя. Напомним, идею разработать для этого специальную программу губернатор города Михаил Развожаев озвучивал на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко в начале июля. Тогда была обещана поддержка инициативы на федеральном уровне. Сегодня – следующий этап. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бойцы СВО смогут проходить лечение и реабилитацию в 32 санаториях республики. А в Минкурортов РК завили, что власти Крыма разработают программы комплексного оздоровления участников специальной военной операции, отметив, что "санатории и гостиницы Крыма уже участвуют в этой деятельности", но ее предстоит "поставить на поток".Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой" Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, севастополь, михаил развожаев, валентина матвиенко, сво
Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового
В горбольнице № 1 Севастополя откроют отделение реабилитации для участников СВО
14:06 31.07.2023 (обновлено: 14:22 31.07.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В первой городской больнице Севастополя появится медицинское отделение реабилитации для участников СВО. Спецпрограмма, по которой бойцы смогут отдыхать в местных отелях и санаториях, еще в работе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе правительства города.
В правительстве отметили, что на сегодняшний день в Севастополе плановая медицинская помощь участникам боевых действий, ветеранам, а также приравненным к ним категориям "оказывается в государственных медицинских учреждениях во внеочередном порядке".
Что касается реабилитации участников СВО, то пока ее оказывают только в одном отделении – в горбольнице № 9 (Балаклава). Открытие таких же отделений на базе других крупных больниц города – в планах.
"Со следующего года отделение реабилитации будет функционировать на базе городской больницы № 1", – уточнили в правительстве.
Также обсуждается вопрос организации отдыха участников СВО в санаториях и отелях Севастополя. Напомним, идею разработать для этого специальную программу губернатор города Михаил Развожаев озвучивал на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко в начале июля. Тогда была обещана поддержка инициативы на федеральном уровне. Сегодня – следующий этап.
"То, о чем говорил Михаил Владимирович с Валентиной Ивановной Матвиенко, в работе. Прорабатываются логистические маршруты", – сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что бойцы СВО смогут проходить лечение и реабилитацию в 32 санаториях республики. А в Минкурортов РК завили, что власти Крыма разработают программы комплексного оздоровления
участников специальной военной операции, отметив, что "санатории и гостиницы Крыма уже участвуют в этой деятельности", но ее предстоит "поставить на поток".
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