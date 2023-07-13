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Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой" - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"
Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой" - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"
Их четверо. Логан, Шарпей, Докер, Лис. Один собирал мебель, второй руководил отделом логистики в фирме по производству электрощитового оборудования, третий –... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T21:29
2023-07-13T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Их четверо. Логан, Шарпей, Докер, Лис. Один собирал мебель, второй руководил отделом логистики в фирме по производству электрощитового оборудования, третий – работал водителем портового тягача, а четвертый значился сервисным инженером. В октябре прошлого года в числе почти шестисот человек их, мобилизованных, привезли под Симферополь, в Перевальное. Здесь они прошли занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке и через два месяца отправились за "ленточку". На первую линию обороны Херсонского направления.Автоматная очередь врезается в раскаленный воздух, время от времени слышен неприятный свист пуль.В шуршании рации слышен недовольный голос командира. К нему прислушиваются."В тылу, у медиков, сегодня пересменка, так что зайти к ним не получится, здесь занятия по РХБЗ (радиационной, химической и биологической защите), здесь контрактники-добровольцы начищают автоматы, а там инженеры", - по пути вводит в курс дела боец.У бетонированной площадки информационная табличка с надписью: "Учебное место по обучению работе с БПЛА". Мы на месте. Здесь нас уже ждут Алексей с позывным Логан и Виталий, он же Докер.Игрушка стала боевой единицей"Работа БПЛАшника в том, чтобы осуществлять разведку и корректировку работы нашей артиллерии и минометных расчетов. Мы делаем облеты, выявляем позиции противника, проверяем маскировку и недостатки своих позиций. Как? Со стороны врага залетаем и будто его глазами смотрим на наши позиции: как замаскированы, насколько хорошо видны", - объясняет Логан. И уточняет: благодаря умелой работе оператора беспилотника потери собственного личного состава могут быть минимальными.При этом наши бойцы о технических возможностях противника говорят, что на той стороне тоже грамотные специалисты. Ведь в Штатах, которые вместе с другими странами Запада спонсируют киевский режим, первые коптеры появились больше двадцати лет назад."У нас в стране в военных целях квадрокоптеры не использовались, беспилотные средства самолетного типа были и есть, но с коптерами только начали работать. По сути, дрон – это гражданская игрушка для съемок с воздуха и красивых свадебных фотографий. Еще их использовали в МЧС для определения самого короткого маршрута, если где в горах потерялись люди. Но никто и подумать не мог, что из игрушки сделают боевою единицу", - признается собеседник. И добавляет: дроны-доноры, которые попадают к нашим военным, помогают изучать вооружение врага и эффективно бороться с ним.Солдаты допускают, что скоро появится отдельный взвод беспилотников, смеются, что назовут его "птичьим гнездом". Пока же такого "гнезда" нет, но командование старается, чтобы в каждом подразделении была "птичка", свои расчеты, парней обучают работать с этой техникой, делают это, в том числе "товарищи из ДОСААФ и ребята из группы "Архангел".Оператором он стал полгода назад, до этого был водителем бронетранспортера в зоне СВО. Их машина попала под минометный обстрел. Экипаж выжил, получив минно-взрывные ранения.Мобилизованный признается: когда пришла повестка, родные и близкие переживали. Ведь все понимают, что это опасно. Но он не мог поступить иначе, потому что дед его был боевым офицером, прошел Великую Отечественную войну, закончил службу в звании полковника.Главная задача – выжитьНа вопрос, что самое главное, когда попадаешь в зону проведения спецоперации, все четверо без раздумий выдают: выжить.Не надо торопиться, важно все время думать и быть максимально внимательным. Перед отправкой за "ленточку" нельзя отлынивать от занятий, надо учиться и тренироваться. А еще очень важна медицинская подготовка: неправильное оказание помощи как себе, так и товарищу, может закончиться трагически, говорят мобилизованные. И вспоминают своего друга с позывным Дельфин, которого призвали из Краснодара: "он был никакой не медик, просто от занятий по медицинской подготовке не отлынивал, благодаря ему как минимум три человека остались живы". Несмотря на тяжелое ранение руки, он смог грамотно помочь бойцам и вывести их из зоны обстрела. Дельфина представили к награде.А бывают случаи, когда лучше правильно эвакуировать раненого, нежели пытаться помочь самому. Ведь есть такие ранения, при которых человек, даже если он прошел курс первичной медпомощи, не сможет зашить рану или правильно тампонировать.Докер тоже получил минно-взрывное ранение, был контужен. По их позиции плотно, в течение семи часов, работала артиллерия. Он на себе ощутил, что такое американские "три семерки", видел, как работает Leopard, знает, что "танковый снаряд - это всегда страшно". И смеется - свою смерть не услышишь:Боец вспоминает, что был у них паренек с позывным Тихий, который не успел нырнуть в блиндаж и лишился ноги, ее "на позиции и закопали, вторую отняли хирурги в Бурденко". Но Тихий и сейчас не унывает: главное - жив.Пьяные умирают первымиАлкоголь - это зло, за которым на передовой почти всегда стоит смерть. И не только того, кто решил расслабиться, но и его боевых товарищей."За "ленточкой" надо всегда быть в трезвом уме, чтобы воспринимать ситуацию как есть, а не под иллюзиями", - предупреждает Логан, а Докер поддакивает: "если быть максимально сконцентрированным и собранным, то шансы выжить и остаться целым возрастают многократно".Регулярные ротации, пусть даже на дальние линии, дают людям возможность перезагрузиться, отдохнуть физически и морально, чтобы у них вновь обострился инстинкт самосохранения, который со временем притупляется, считают участники СВО."Случаются и перемирия с противником", - делится Докер. А Логан, подумав, добавляет: "сложность еще в том, что противник русскоговорящий, и техника у него изначально – советская"."Тяжело, потому что мы похожи визуально. Они часто "косят" под наших. На позиции ДРГ проходят, идут в нашей форме", - говорит он.Но диверсанта, который зашел в тыл, часто выдает излишняя заинтересованность, все выспрашивают "кто стоит и чего сколько?". А также говор: малороссы "шокают" и "гэкают", как бы ни старались окать, акать и глотать ударные гласные.Когда нужна помощь и поддержкаНередко мужчины, особенно молодые, романтизируют войну. Им хочется оказаться на поле боя, почувствовать себя героями. Но все это до первого прилета, убеждены те, кто вернулся из-за "ленточки".Вернувшись после контузии, он стал временно исполняющим обязанности замполита у личного состава, проходящего обучение."Нам очень помогает "Союз ветеранов СВО по Республике Крым и городу Севастополю", содействует решению юридических, экономических и многих других вопросов. У меня, например, были проблемы со страховой выплатой за ранение, так юристы помогли, ускорили процесс и выплаты получил в полном объеме", - рассказывает он. И добавляет: также по линии Союза можно попасть в оздоровительные центры на льготных условиях.Оказывает Союз и гуманитарную помощь военным. Недавно передали бронированную "Ниву" на Запорожское направление.Чистота спасает жизнь"Когда я первый раз выехал в зону СВО, уже достаточно опытный товарищ сказал мне: запомни, каждый штык лопаты - это несколько лет твоей жизни", - вспоминает Шарпей не без гордости.На фронте главное - не лениться: рыть окопы, таскать в них бревна, обустраивать быт. Бывают блиндажи даже с коврами, холодильниками и тренажерными залами, рассказывают военнослужащие."Мы себе хоромы отстроили. И это не мои слова, это слова командира. У нас был лучший блиндаж на всей позиции, над нами все смеялись, что мы, как муравьи: все к себе тащили – каждую дощечку и проволочку", - вспоминает с улыбкой Логан.А его боевой товарищ Докер добавляет: "чем больше накатов на блиндаже сделаешь, тем безопаснее жить. Надо четыре-пять накатов сверху уложить и песочком засыпать. Это даже от небольших ракет спасает".Мобилизованные уверены, что гражданские профессии помогают в зоне СВО. Так, мебельщик Логан умеет быстро обустроить быт, портовый водитель Докер умело организует погрузочно-разгрузочные работы, руководитель логистического отдела Шарпей – курирует процесс."А я с любой техникой разберусь, найду поломку и починю", - рассказывает о себе молодой сервисный инженер Лис, который все больше помалкивает.Он бывший курсант Нахимовского училища, служил на Черноморском флоте.Важно оставаться человекомВ ходе беседы парни вспоминают Ихтиса, фермера из Ростова и церковного звонаря, который на Крещение носил своим боевым товарищам воду, наделенную целительной силой. И это он привез на позиции иконы, и все молились, потому что вера в Бога делает сильнее. Вспоминают фотографии трехцветной кошки. Ее мурлыканье успокаивало, согревало душу. Была еще на позициях кошка с "мужским" именем Херсон, ее парни на БТРе котеночком вывезли из-под огня. Интересная была. Тушенку не ела. Шастала из блиндажа в блиндаж, ловила полевок.С теплом говорят парни и о собачке по кличке Пуля, у нее одно ухо висело. Бойцы жалели животинку и прятали на ночь в блиндаже, а днем она "бегала на посты туда-сюда".Запомнилась им и корова без одной ноги, которая и сейчас где-то бродит по Херсонщине. Так противник сражается, говорят. Разбрасывает запрещенные международными организациями, в том числе ООН, "лепестки". И калечит эта мина не только солдат, но и детей, и животных. Не жалеет киевский режим ни своих, ни чужих, ни животных, ни детей. Искалечен уже нацистской идеологией потому что.Читайте также на РИА Новости Крым:"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВОЗа нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистовРазгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны"
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сво, крым, вооруженные силы россии, армия и флот, ветераны сво, общество
Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"

Истории мобилизованных о жизни и работе в зоне СВО

21:29 13.07.2023 (обновлено: 22:37 13.07.2023)
 
© Фото предоставлено региональным штабом Союза ветеранов СВОУчастники СВО на полигоне в Перевальном рассказали о жизни "за ленточкой"
Участники СВО на полигоне в Перевальном рассказали о жизни за ленточкой
© Фото предоставлено региональным штабом Союза ветеранов СВО
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Их четверо. Логан, Шарпей, Докер, Лис. Один собирал мебель, второй руководил отделом логистики в фирме по производству электрощитового оборудования, третий – работал водителем портового тягача, а четвертый значился сервисным инженером. В октябре прошлого года в числе почти шестисот человек их, мобилизованных, привезли под Симферополь, в Перевальное. Здесь они прошли занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке и через два месяца отправились за "ленточку". На первую линию обороны Херсонского направления.
Автоматная очередь врезается в раскаленный воздух, время от времени слышен неприятный свист пуль.
"Идем к БПЛАшникам, там поговорим. На стрельбище опасно, бронежилет надевать надо, каску. Это вам не кино, где "пиу-пиу", здесь все по-настоящему. Занятия по огневой и тактической подготовке", - говорит один из сопровождающих на полигон.
В шуршании рации слышен недовольный голос командира. К нему прислушиваются.
"В тылу, у медиков, сегодня пересменка, так что зайти к ним не получится, здесь занятия по РХБЗ (радиационной, химической и биологической защите), здесь контрактники-добровольцы начищают автоматы, а там инженеры", - по пути вводит в курс дела боец.
У бетонированной площадки информационная табличка с надписью: "Учебное место по обучению работе с БПЛА". Мы на месте. Здесь нас уже ждут Алексей с позывным Логан и Виталий, он же Докер.
© Фото предоставлено региональным штабом Союза ветеранов СВОУчастники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"
Участники СВО рассказали о жизни за ленточкой
© Фото предоставлено региональным штабом Союза ветеранов СВО
Участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"

Игрушка стала боевой единицей

"Работа БПЛАшника в том, чтобы осуществлять разведку и корректировку работы нашей артиллерии и минометных расчетов. Мы делаем облеты, выявляем позиции противника, проверяем маскировку и недостатки своих позиций. Как? Со стороны врага залетаем и будто его глазами смотрим на наши позиции: как замаскированы, насколько хорошо видны", - объясняет Логан. И уточняет: благодаря умелой работе оператора беспилотника потери собственного личного состава могут быть минимальными.
"Был у нас случай, когда оператор БПЛА посадил почти разряженную "птичку" на вражеский танк, который находился в недосягаемости артиллерии и "минометки". Посадил на башню, выключил двигатель и продолжил координировать наблюдение. Противник ведь в броне сидит, ничего не видит. Так мы вышли на нужные позиции и поразили их", - рассказывает он.
При этом наши бойцы о технических возможностях противника говорят, что на той стороне тоже грамотные специалисты. Ведь в Штатах, которые вместе с другими странами Запада спонсируют киевский режим, первые коптеры появились больше двадцати лет назад.
"У нас в стране в военных целях квадрокоптеры не использовались, беспилотные средства самолетного типа были и есть, но с коптерами только начали работать. По сути, дрон – это гражданская игрушка для съемок с воздуха и красивых свадебных фотографий. Еще их использовали в МЧС для определения самого короткого маршрута, если где в горах потерялись люди. Но никто и подумать не мог, что из игрушки сделают боевою единицу", - признается собеседник. И добавляет: дроны-доноры, которые попадают к нашим военным, помогают изучать вооружение врага и эффективно бороться с ним.
Солдаты допускают, что скоро появится отдельный взвод беспилотников, смеются, что назовут его "птичьим гнездом". Пока же такого "гнезда" нет, но командование старается, чтобы в каждом подразделении была "птичка", свои расчеты, парней обучают работать с этой техникой, делают это, в том числе "товарищи из ДОСААФ и ребята из группы "Архангел".
"Вы напишите еще, вдруг кто из ребят не знает, а теперь прочтет: если коптер пришел на позиции с гуманитаркой, то его обязательно нужно перепрошить, изменить координаты, чтобы противнику было сложнее выследить "птичку". Это сохранит жизнь как личному составу, так и самому расчету БПЛА", - просит Логан.
Оператором он стал полгода назад, до этого был водителем бронетранспортера в зоне СВО. Их машина попала под минометный обстрел. Экипаж выжил, получив минно-взрывные ранения.
Мобилизованный признается: когда пришла повестка, родные и близкие переживали. Ведь все понимают, что это опасно. Но он не мог поступить иначе, потому что дед его был боевым офицером, прошел Великую Отечественную войну, закончил службу в звании полковника.
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Главная задача – выжить

На вопрос, что самое главное, когда попадаешь в зону проведения спецоперации, все четверо без раздумий выдают: выжить.

"Выжить главное, конечно. А для этого надо думать, быть начеку и не расслабляться, потому что в любой момент может прилететь", - подхватывает разговор второй оператор БПЛА Докер.

Не надо торопиться, важно все время думать и быть максимально внимательным. Перед отправкой за "ленточку" нельзя отлынивать от занятий, надо учиться и тренироваться. А еще очень важна медицинская подготовка: неправильное оказание помощи как себе, так и товарищу, может закончиться трагически, говорят мобилизованные. И вспоминают своего друга с позывным Дельфин, которого призвали из Краснодара: "он был никакой не медик, просто от занятий по медицинской подготовке не отлынивал, благодаря ему как минимум три человека остались живы". Несмотря на тяжелое ранение руки, он смог грамотно помочь бойцам и вывести их из зоны обстрела. Дельфина представили к награде.
А бывают случаи, когда лучше правильно эвакуировать раненого, нежели пытаться помочь самому. Ведь есть такие ранения, при которых человек, даже если он прошел курс первичной медпомощи, не сможет зашить рану или правильно тампонировать.
Докер тоже получил минно-взрывное ранение, был контужен. По их позиции плотно, в течение семи часов, работала артиллерия. Он на себе ощутил, что такое американские "три семерки", видел, как работает Leopard, знает, что "танковый снаряд - это всегда страшно". И смеется - свою смерть не услышишь:
"Со временем начинаешь различать, какой миномет и как далеко работает, когда будет недолет, а когда перелет. Но что у танка, что у "три топора" - только слышишь выход и тут же приход, это секунда. Польские минометы - те вообще без звука стреляют. Не успеешь и в блиндаж прыгнуть".
Боец вспоминает, что был у них паренек с позывным Тихий, который не успел нырнуть в блиндаж и лишился ноги, ее "на позиции и закопали, вторую отняли хирурги в Бурденко". Но Тихий и сейчас не унывает: главное - жив.

Пьяные умирают первыми

Алкоголь - это зло, за которым на передовой почти всегда стоит смерть. И не только того, кто решил расслабиться, но и его боевых товарищей.
"За "ленточкой" надо всегда быть в трезвом уме, чтобы воспринимать ситуацию как есть, а не под иллюзиями", - предупреждает Логан, а Докер поддакивает: "если быть максимально сконцентрированным и собранным, то шансы выжить и остаться целым возрастают многократно".
Регулярные ротации, пусть даже на дальние линии, дают людям возможность перезагрузиться, отдохнуть физически и морально, чтобы у них вновь обострился инстинкт самосохранения, который со временем притупляется, считают участники СВО.
"Случаются и перемирия с противником", - делится Докер. А Логан, подумав, добавляет: "сложность еще в том, что противник русскоговорящий, и техника у него изначально – советская".
"Тяжело, потому что мы похожи визуально. Они часто "косят" под наших. На позиции ДРГ проходят, идут в нашей форме", - говорит он.
Но диверсанта, который зашел в тыл, часто выдает излишняя заинтересованность, все выспрашивают "кто стоит и чего сколько?". А также говор: малороссы "шокают" и "гэкают", как бы ни старались окать, акать и глотать ударные гласные.
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Когда нужна помощь и поддержка

Нередко мужчины, особенно молодые, романтизируют войну. Им хочется оказаться на поле боя, почувствовать себя героями. Но все это до первого прилета, убеждены те, кто вернулся из-за "ленточки".

"Психологически многие ломаются, ожидая прилета. С нами были ребята, которые еще в чеченских кампаниях получили боевой опыт, и они с автоматом могли выйти против взвода противника, но им было психологически сложно сидеть и ждать, когда прилетит. Ведь тогда была другая война. Были стрелковые бои, а сейчас идет война технологий: боевые дроны и ракеты, которые бьют с точностью до сантиметра", - поддерживает разговор гранатометчик Юрий с позывным Шарпей.

Вернувшись после контузии, он стал временно исполняющим обязанности замполита у личного состава, проходящего обучение.
"Нам очень помогает "Союз ветеранов СВО по Республике Крым и городу Севастополю", содействует решению юридических, экономических и многих других вопросов. У меня, например, были проблемы со страховой выплатой за ранение, так юристы помогли, ускорили процесс и выплаты получил в полном объеме", - рассказывает он. И добавляет: также по линии Союза можно попасть в оздоровительные центры на льготных условиях.
Оказывает Союз и гуманитарную помощь военным. Недавно передали бронированную "Ниву" на Запорожское направление.

Чистота спасает жизнь

"Когда я первый раз выехал в зону СВО, уже достаточно опытный товарищ сказал мне: запомни, каждый штык лопаты - это несколько лет твоей жизни", - вспоминает Шарпей не без гордости.
На фронте главное - не лениться: рыть окопы, таскать в них бревна, обустраивать быт. Бывают блиндажи даже с коврами, холодильниками и тренажерными залами, рассказывают военнослужащие.
"Мы себе хоромы отстроили. И это не мои слова, это слова командира. У нас был лучший блиндаж на всей позиции, над нами все смеялись, что мы, как муравьи: все к себе тащили – каждую дощечку и проволочку", - вспоминает с улыбкой Логан.
А его боевой товарищ Докер добавляет: "чем больше накатов на блиндаже сделаешь, тем безопаснее жить. Надо четыре-пять накатов сверху уложить и песочком засыпать. Это даже от небольших ракет спасает".
Еще одно правило, которое поможет сохранить жизнь – соблюдать чистоту. Если "птичка" спускается достаточно низко, то она неплохо "видит" белые окурки на черной земле, чайные пакетики или жестянки консервов. И тогда противник начинает утюжить позиции, даже хорошо замаскированные, предупреждают собеседники.
Мобилизованные уверены, что гражданские профессии помогают в зоне СВО. Так, мебельщик Логан умеет быстро обустроить быт, портовый водитель Докер умело организует погрузочно-разгрузочные работы, руководитель логистического отдела Шарпей – курирует процесс.
"А я с любой техникой разберусь, найду поломку и починю", - рассказывает о себе молодой сервисный инженер Лис, который все больше помалкивает.
Он бывший курсант Нахимовского училища, служил на Черноморском флоте.

Важно оставаться человеком

В ходе беседы парни вспоминают Ихтиса, фермера из Ростова и церковного звонаря, который на Крещение носил своим боевым товарищам воду, наделенную целительной силой. И это он привез на позиции иконы, и все молились, потому что вера в Бога делает сильнее. Вспоминают фотографии трехцветной кошки. Ее мурлыканье успокаивало, согревало душу. Была еще на позициях кошка с "мужским" именем Херсон, ее парни на БТРе котеночком вывезли из-под огня. Интересная была. Тушенку не ела. Шастала из блиндажа в блиндаж, ловила полевок.
С теплом говорят парни и о собачке по кличке Пуля, у нее одно ухо висело. Бойцы жалели животинку и прятали на ночь в блиндаже, а днем она "бегала на посты туда-сюда".
Запомнилась им и корова без одной ноги, которая и сейчас где-то бродит по Херсонщине. Так противник сражается, говорят. Разбрасывает запрещенные международными организациями, в том числе ООН, "лепестки". И калечит эта мина не только солдат, но и детей, и животных. Не жалеет киевский режим ни своих, ни чужих, ни животных, ни детей. Искалечен уже нацистской идеологией потому что.
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