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Разгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны" - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Разгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны"
Разгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны" - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Разгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны"
Артиллеристы 8 артполка успешно выполняют задачи в зоне СВО на Херсонском направлении, уничтожая технику и фортификации противника. Одним из хорошо... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T19:56
2023-05-12T19:56
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Артиллеристы 8 артполка успешно выполняют задачи в зоне СВО на Херсонском направлении, уничтожая технику и фортификации противника. Одним из хорошо зарекомендовавших себя в бою орудий является самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Впервые крупнокалиберный (240 мм) миномет, которому нет аналогов в мире, наши военные применили во время войны в Афганистане. Снаряды "Тюльпана" весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров, поэтому их задача уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям просто недоступно. В зоне СВО "Тюльпан" отрабатывает по самым различным целям: в сюжете военкоров РИА Новости Крым работа миномета, которого экипаж между собой называет "Батыр" - воин, богатырь. И в этот раз машина подтвердила свое имя – на правом берегу Днепра уничтожен укрепрайон ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20230511/yarkaya-i-tochnaya-rabota-krymskikh-artilleristov-po-zapadnomu-oruzhiyu-dlya-vsu-1128673223.html
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риа новости крым, сво, министерство обороны рф, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, видео, россия
Разгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны"

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ под Херсоном – видео РИА Новости Крым

19:56 12.05.2023
 
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Артиллеристы 8 артполка успешно выполняют задачи в зоне СВО на Херсонском направлении, уничтожая технику и фортификации противника. Одним из хорошо зарекомендовавших себя в бою орудий является самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Впервые крупнокалиберный (240 мм) миномет, которому нет аналогов в мире, наши военные применили во время войны в Афганистане. Снаряды "Тюльпана" весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров, поэтому их задача уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям просто недоступно.
В зоне СВО "Тюльпан" отрабатывает по самым различным целям: в сюжете военкоров РИА Новости Крым работа миномета, которого экипаж между собой называет "Батыр" - воин, богатырь. И в этот раз машина подтвердила свое имя – на правом берегу Днепра уничтожен укрепрайон ВСУ.
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