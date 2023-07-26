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Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
В Крыму участники спецоперации могут пройти лечение и реабилитацию в 32 специализированных санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T11:12
2023-07-26T11:12
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации могут пройти лечение и реабилитацию в 32 специализированных санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.Аксенов подчеркнул, что региональные и федеральные власти уделяют большое внимание крымскому туризму. Так, выплату субсидии, выделенной крымским отельерам в качестве поддержки, планируется начать в августе. Еще ряд предложений по новым мерам поддержки будет внесен на рассмотрение федерального центра после окончания курортного сезона, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовПродлят ли отели Крыма проживание для туристовОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
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сергей аксенов, ветераны сво, сво, крым, новости крыма
Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму

Аксенов: в Крыму бойцы СВО могут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях

11:12 26.07.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРаненые солдаты в госпитале Симферополя
Раненые солдаты в госпитале Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации могут пройти лечение и реабилитацию в 32 специализированных санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
"Одна из важных задач – лечение и реабилитация участников СВО. В Крыму функционируют 32 специализированных санатория, которые могут одномоментно предоставить 18 тысяч койко-мест. В целом по отрасли, включая оздоровление детей и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч. Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе", - сказал он.
Аксенов подчеркнул, что региональные и федеральные власти уделяют большое внимание крымскому туризму. Так, выплату субсидии, выделенной крымским отельерам в качестве поддержки, планируется начать в августе. Еще ряд предложений по новым мерам поддержки будет внесен на рассмотрение федерального центра после окончания курортного сезона, заключил он.
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