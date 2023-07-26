https://crimea.ria.ru/20230726/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-boytsov-svo-v-krymu-1130301873.html

Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму

Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму

В Крыму участники спецоперации могут пройти лечение и реабилитацию в 32 специализированных санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T11:12

2023-07-26T11:12

2023-07-26T11:12

сергей аксенов

ветераны сво

сво

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации могут пройти лечение и реабилитацию в 32 специализированных санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.Аксенов подчеркнул, что региональные и федеральные власти уделяют большое внимание крымскому туризму. Так, выплату субсидии, выделенной крымским отельерам в качестве поддержки, планируется начать в августе. Еще ряд предложений по новым мерам поддержки будет внесен на рассмотрение федерального центра после окончания курортного сезона, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовПродлят ли отели Крыма проживание для туристовОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ветераны сво, сво, крым, новости крыма