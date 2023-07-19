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Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов
Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов
Массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов является фейковой. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T16:58
2023-07-19T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов является фейковой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его данным, туристы отменяют не более десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров, при этом поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней, а крымские отельеры оперативно идут на смещение сроков заездов и выездов.В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ночь на 18 июля движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - экспертПродлят ли отели Крыма проживание для туристовОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
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РИА Новости Крым
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96
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отдых в крыму, крым, новости крыма, владимир константинов, туризм в крыму
Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов

Константинов: массовых отмен броней в отелях Крыма не наблюдается

16:58 19.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов является фейковой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Срыв сезона — одна из целей врага, потому не удивительно, что его пропагандисты, фактически — информационные диверсанты, всячески раздувают эту тему. По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается", — написал председатель Госсовета республики.

По его данным, туристы отменяют не более десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров, при этом поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней, а крымские отельеры оперативно идут на смещение сроков заездов и выездов.

"Ситуация, несомненно, напряженная. Но вовсе не критическая, как это пытаются представить наши враги. Об этом, кстати, косвенно свидетельствует продолжающийся ажиотаж на дорогах, ведущих в Крым", — подчеркнул Константинов и добавил, что власти региона делают все для того, чтобы отдых в Крыму оставался безопасным и комфортным.

В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ночь на 18 июля движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме.
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Отдых в КрымуКрымНовости КрымаВладимир КонстантиновТуризм в Крыму
 
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