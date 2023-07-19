https://crimea.ria.ru/20230719/vlasti-kryma-oprovergli-informatsiyu-o-massovom-ottoke-turistov-1130172892.html

Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов

Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов

Массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов является фейковой. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T16:58

2023-07-19T16:58

2023-07-19T16:58

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владимир константинов

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов является фейковой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его данным, туристы отменяют не более десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров, при этом поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней, а крымские отельеры оперативно идут на смещение сроков заездов и выездов.В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ночь на 18 июля движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - экспертПродлят ли отели Крыма проживание для туристовОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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