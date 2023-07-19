Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов
Константинов: массовых отмен броней в отелях Крыма не наблюдается
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов является фейковой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Срыв сезона — одна из целей врага, потому не удивительно, что его пропагандисты, фактически — информационные диверсанты, всячески раздувают эту тему. По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается", — написал председатель Госсовета республики.
По его данным, туристы отменяют не более десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров, при этом поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней, а крымские отельеры оперативно идут на смещение сроков заездов и выездов.
"Ситуация, несомненно, напряженная. Но вовсе не критическая, как это пытаются представить наши враги. Об этом, кстати, косвенно свидетельствует продолжающийся ажиотаж на дорогах, ведущих в Крым", — подчеркнул Константинов и добавил, что власти региона делают все для того, чтобы отдых в Крыму оставался безопасным и комфортным.
В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ночь на 18 июля движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме.
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