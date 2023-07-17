Продлят ли отели Крыма проживание для туристов
Ассоциации туроператоров Крыма: отели готовы продлить брони для туристов после ЧП на мосту
12:58 17.07.2023 (обновлено: 13:44 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА новости Крым. В случае непредвиденных обстоятельств отели Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание в номерах для туристов, однако длительной необходимости в этом нет, поскольку транспортная доступность полуострова сохраняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский.
"Большинство отелей войдут в положение туристов и на какое-то время предоставят им возможность безвозмездного проживания. Но такой критической необходимости сейчас нет. У нас работает альтернативный автомобильный маршрут в Крым через материк. Сейчас он будет основным для автотуристов. Каких-то трудностей перемещения нет", - констатировал Зелинский.
Как сообщили в минкурортов Крыма, ведомство находится на связи с отелями и санаториями по вопросу продления проживания для туристов в случае необходимости и возможности заезда автотуристов, приехавших позже из-за следования по сухопутному маршруту через новые регионы.
Ранее сообщалось, что в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения. При этом сейчас действует альтернативный сухопутный маршрут в Крым, возобновлено движение поездов и Керченской паромной переправы.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. По данным оперштаба Кубани, пострадавшая девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает.
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