https://crimea.ria.ru/20230717/prodlyat-li-oteli-kryma-prozhivanie-dlya-turistov-1130111527.html

Продлят ли отели Крыма проживание для туристов

Продлят ли отели Крыма проживание для туристов - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Продлят ли отели Крыма проживание для туристов

В случае непредвиденных обстоятельств отели Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание в номерах для туристов, однако длительной необходимости в этом нет,... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T12:58

2023-07-17T12:58

2023-07-17T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА новости Крым. В случае непредвиденных обстоятельств отели Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание в номерах для туристов, однако длительной необходимости в этом нет, поскольку транспортная доступность полуострова сохраняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский.Как сообщили в минкурортов Крыма, ведомство находится на связи с отелями и санаториями по вопросу продления проживания для туристов в случае необходимости и возможности заезда автотуристов, приехавших позже из-за следования по сухопутному маршруту через новые регионы. Ранее сообщалось, что в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения. При этом сейчас действует альтернативный сухопутный маршрут в Крым, возобновлено движение поездов и Керченской паромной переправы.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. По данным оперштаба Кубани, пострадавшая девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мостуЧто произошло на Крымском мостуКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

https://crimea.ria.ru/20230717/v-feodosii-i-kerchi-otkryli-punkty-vremennogo-razmescheniya-dlya-turistov-1130110642.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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