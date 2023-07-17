Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
Оперштаб Кубани: жизни пострадавшей при ЧП на Крымском мосту девочки ничто не угрожает
11:34 17.07.2023 (обновлено: 11:52 17.07.2023)
© © Fotolia/ Tom WangБольница
© © Fotolia/ Tom Wang
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.
"Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ее госпитализировали с сочетанной травмой - повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно", - говорится в сообщении.
Специалисты Детской краевой клинической больницы бортом санавиации прибыли в Темрюк. Там соберется консилиум врачей, на котором будет принято решение о ее дальнейшем лечении.
"Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи", - уточнили в оперштабе.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым: