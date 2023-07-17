https://crimea.ria.ru/20230717/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshego-pri-chp-na-krymskom-mostu-rebenka-1130109235.html

Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка

Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка

Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T11:34

2023-07-17T11:34

2023-07-17T11:52

крымский мост

чп на крымском мосту

происшествия

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

темрюкский район

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.Специалисты Детской краевой клинической больницы бортом санавиации прибыли в Темрюк. Там соберется консилиум врачей, на котором будет принято решение о ее дальнейшем лечении.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУЧто произошло на Крымском мостуСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой

https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html

крымский мост

темрюкский район

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, темрюкский район, краснодарский край, новости