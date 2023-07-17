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Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T11:34
2023-07-17T11:52
крымский мост
чп на крымском мосту
происшествия
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
темрюкский район
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.Специалисты Детской краевой клинической больницы бортом санавиации прибыли в Темрюк. Там соберется консилиум врачей, на котором будет принято решение о ее дальнейшем лечении.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУЧто произошло на Крымском мостуСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, темрюкский район, краснодарский край, новости
Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка

Оперштаб Кубани: жизни пострадавшей при ЧП на Крымском мосту девочки ничто не угрожает

11:34 17.07.2023 (обновлено: 11:52 17.07.2023)
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.
"Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ее госпитализировали с сочетанной травмой - повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно", - говорится в сообщении.
Специалисты Детской краевой клинической больницы бортом санавиации прибыли в Темрюк. Там соберется консилиум врачей, на котором будет принято решение о ее дальнейшем лечении.
"Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи", - уточнили в оперштабе.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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