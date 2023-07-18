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В реверсивном режиме: движение машин по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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В реверсивном режиме: движение машин по Крымскому мосту восстановили
В реверсивном режиме: движение машин по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В реверсивном режиме: движение машин по Крымскому мосту восстановили
Движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T06:12
2023-07-18T06:32
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он отметил, что первые машины поехали по мостовому переходу в ночь на вторник. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали.Хуснуллин добавил, что на поврежденных пролетах установили искусственное освещение по временной схеме.О возможном запуске реверсивного движения по мосту Хуснуллин сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным 17 июля. Он также сказал, что Крымский мост будет восстановлен после теракта, сейчас идет проработка технологических решений по его ремонту. Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Полостью движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, новости, транспорт, тамань, керчь, марат хуснуллин, общество, безопасность республики крым и севастополя, логистика
В реверсивном режиме: движение машин по Крымскому мосту восстановили

Хуснуллин: движение авто по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме

06:12 18.07.2023 (обновлено: 06:32 18.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что первые машины поехали по мостовому переходу в ночь на вторник. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь! Как и докладывали президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что на поврежденных пролетах установили искусственное освещение по временной схеме.
О возможном запуске реверсивного движения по мосту Хуснуллин сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным 17 июля. Он также сказал, что Крымский мост будет восстановлен после теракта, сейчас идет проработка технологических решений по его ремонту. Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Полостью движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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