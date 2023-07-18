В реверсивном режиме: движение машин по Крымскому мосту восстановили
Хуснуллин: движение авто по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме
06:12 18.07.2023 (обновлено: 06:32 18.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что первые машины поехали по мостовому переходу в ночь на вторник. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь! Как и докладывали президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Хуснуллин добавил, что на поврежденных пролетах установили искусственное освещение по временной схеме.
О возможном запуске реверсивного движения по мосту Хуснуллин сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным 17 июля. Он также сказал, что Крымский мост будет восстановлен после теракта, сейчас идет проработка технологических решений по его ремонту. Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Полостью движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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