https://crimea.ria.ru/20230717/eto-bessmyslennyy-i-zhestokiy-terakt---putin-o-chp-na-krymskom-mostu-1130130219.html

"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T20:17

2023-07-17T20:17

2023-07-17T20:29

владимир путин (политик)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа.И подчеркнул, что Россия ответит на этот террористический акт.Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что восстановительные работы после теракта пройдут "ритмично и слаженно и приведут к нужному результату".Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину.Всю актуальную информацию в режиме реального времени можно узнать здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часуТеракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе РоссииКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков

https://crimea.ria.ru/20230717/kak-v-drake-ekspert-rasskazal-ob-otvete-za-chp-na-krymskom-mostu-1130107857.html

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владимир путин (политик), чп на крымском мосту