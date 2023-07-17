"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
Путин поручил Минобороны подготовить ответ на теракт на Крымском мосту
20:17 17.07.2023 (обновлено: 20:29 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа.
"Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима, преступление бессмысленное с военной точки зрения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица",- сказал глава государства.
И подчеркнул, что Россия ответит на этот террористический акт.
"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения",- заявил президент.
Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что восстановительные работы после теракта пройдут "ритмично и слаженно и приведут к нужному результату".
Теракт на Крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину.
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