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"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T20:17
2023-07-17T20:29
владимир путин (политик)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа.И подчеркнул, что Россия ответит на этот террористический акт.Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что восстановительные работы после теракта пройдут "ритмично и слаженно и приведут к нужному результату".Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину.Всю актуальную информацию в режиме реального времени можно узнать здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часуТеракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе РоссииКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
https://crimea.ria.ru/20230717/kak-v-drake-ekspert-rasskazal-ob-otvete-za-chp-na-krymskom-mostu-1130107857.html
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владимир путин (политик), чп на крымском мосту
"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

Путин поручил Минобороны подготовить ответ на теракт на Крымском мосту

20:17 17.07.2023 (обновлено: 20:29 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа.
"Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима, преступление бессмысленное с военной точки зрения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица",- сказал глава государства.
И подчеркнул, что Россия ответит на этот террористический акт.
"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения",- заявил президент.
Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что восстановительные работы после теракта пройдут "ритмично и слаженно и приведут к нужному результату".

Теракт на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Всю актуальную информацию в режиме реального времени можно узнать здесь.
Ситуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
11:18Радио "Спутник в Крыму"
Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
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Владимир Путин (политик)ЧП на Крымском мосту
 
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Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
21:12"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале
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