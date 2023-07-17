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В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым
В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым - РИА Новости Крым, 17.07.2023
В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо временно отменил действие комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора в Крым и обратно в связи с... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T14:23
2023-07-17T15:12
владимир сальдо
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крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо временно отменил действие комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора в Крым и обратно в связи с терактом на Крымском мосту. Соответствующий указ руководитель региона подписал в понедельник по итогам встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.По словам Сальдо, решение обусловлено необходимостью обеспечить людям удобный проезд без пробок и очередей. Для ускорения проезда машин на всех трех автомобильных пунктах пропуска между Херсонщиной и Крымом будет увеличено количество персонала, пассажирские автобусы продолжают ходить по расписанию, отметил врио губернатора.На всем сухопутном альтернативном маршруте, проходящем по территории трех регионов, проверяется работа АЗС, пунктов питания, охраняемых стоянок.Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что на всех пропускных пунктах создаются пункты временного размещения для людей, предусматривается обеспечение водой, устанавливаются дополнительные туалеты.Глава РК выразил уверенность, что ЧП на Крымском мосту кардинально не повлияет на транспортную ситуацию в Крыму, Херсонской области и в целом на юге Российской Федерации.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о временной отмене комендантского часа на сухопутном коридоре в Крым.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Также возобновлено движение поездов. Для обеспечения перевозок пассажиров в сообщении с Крымом по заявке администрации Краснодарского края назначены дополнительные пригородные поезда:Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу формируются с учетом приоритетности.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – ПесковСК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
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владимир сальдо, новости, новости крыма, комендантский час, чп на крымском мосту, крым, крымский мост, сергей аксенов
В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым

Власти Херсонщины отменили комендантский час на маршрутах сухопутного коридора в Крым

14:23 17.07.2023 (обновлено: 15:12 17.07.2023)
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоСергей Аксенов и Владимир Сальдо
Сергей Аксенов и Владимир Сальдо
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо временно отменил действие комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора в Крым и обратно в связи с терактом на Крымском мосту. Соответствующий указ руководитель региона подписал в понедельник по итогам встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Постановляю: временно, до издания соответствующего указа губернатора Херсонской области, отменить действие комендантского часа для проезда транспорта по территории Херсонской области на маршрутах движения: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь; Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь", - говорится в документе.
По словам Сальдо, решение обусловлено необходимостью обеспечить людям удобный проезд без пробок и очередей. Для ускорения проезда машин на всех трех автомобильных пунктах пропуска между Херсонщиной и Крымом будет увеличено количество персонала, пассажирские автобусы продолжают ходить по расписанию, отметил врио губернатора.
На всем сухопутном альтернативном маршруте, проходящем по территории трех регионов, проверяется работа АЗС, пунктов питания, охраняемых стоянок.
Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что на всех пропускных пунктах создаются пункты временного размещения для людей, предусматривается обеспечение водой, устанавливаются дополнительные туалеты.
Глава РК выразил уверенность, что ЧП на Крымском мосту кардинально не повлияет на транспортную ситуацию в Крыму, Херсонской области и в целом на юге Российской Федерации.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о временной отмене комендантского часа на сухопутном коридоре в Крым.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Также возобновлено движение поездов. Для обеспечения перевозок пассажиров в сообщении с Крымом по заявке администрации Краснодарского края назначены дополнительные пригородные поезда:
Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу формируются с учетом приоритетности.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.
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