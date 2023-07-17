https://crimea.ria.ru/20230717/terakt-na-krymskom-mostu-v-gosdume-uvereny-v-neizbezhnom-otvete-rossii-1130112791.html

Теракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе России

Теракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе России - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Теракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе России

Атака киевского режима на Крымский мост обусловлена захлебнувшимся контрнаступлением ВСУ, возмездие за этот террористический акт на Крымском мосту неизбежно... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T13:27

2023-07-17T13:27

2023-07-17T14:07

леонид ивлев

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на Крымский мост обусловлена захлебнувшимся контрнаступлением ВСУ, возмездие за этот террористический акт на Крымском мосту неизбежно. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму".Ивлев также выразил уверенность, что поврежденные конструкции Крымского моста будут восстановлены.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – ПесковСК показал видео последствий теракта на Крымском мосту

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2023

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леонид ивлев, чп на крымском мосту, крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, происшествия