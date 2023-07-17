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Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часу
Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часу
Движение автотранспорта через Крымский мост по-прежнему закрыто, специалисты продолжают обследовать конструкции мостового перехода и анализируют повреждения... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T16:00
2023-07-17T16:00
2023-07-17T16:05
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта через Крымский мост по-прежнему закрыто, специалисты продолжают обследовать конструкции мостового перехода и анализируют повреждения. Пока легковой транспорт следует по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы, а пассажиров автобусов и фуры с приоритетными грузами направляют через Керченскую паромную переправу.Что произошло на Крымском мостуЧП произошло в понедельник около трех часов ночи в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту и призвал автотуристов выбирать другие пути следования на полуостров.По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Правоохранители и силовики работают на месте происшествия.Как проехать в Крым и на материкПо Крымскому мосту на данный момент следуют только поезда. Автобусы направляют на Керченскую паромную переправу. Они привозят людей к паромам, далее в пешем порядке пассажиры следуют на суда, переправляются на противоположный берег, после чего их забирают другие автобусы. Также через переправу следует грузовой транспорт с приоритетными грузами.Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути - через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.Как работают пункты пропуска в КрымВсе автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, пограничники предпринимают исчерпывающие меры для оперативного проезда граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.В ведомстве уточнили, что применяются схемы реверсивного движения.Власти ДНР, Херсонской и Запорожской областей отменили действие комендантского часа на маршрутах движения сухопутного коридора. Транзитный транспорт сможет следовать по автодорогам круглосуточно.Задержка поездов в КрымПосле ЧП на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Полный список поездов опубликован на сайте.Сроки восстановления мостаСтроители обследуют Крымский мост после ЧП, они анализируют характер повреждений. Сроки восстановления транспортного перехода будут понятны к вечеру, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.По его словам, на Крымский мост уже прибывают дополнительные ресурсы, необходимые для восстановительных работ.Пункты размещения и помощь туристамДля помощи туристам работает оперативный штаб, в Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Вице-премьер Крыма Елена Романовская проинформировала, что в Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому коридору".Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Крымском мосту. ОнлайнТеракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе РоссииКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов
Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часу
Все о теракте на Крымском мосту к этому часу
16:00 17.07.2023 (обновлено: 16:05 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта через Крымский мост по-прежнему закрыто, специалисты продолжают обследовать конструкции мостового перехода и анализируют повреждения. Пока легковой транспорт следует по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы, а пассажиров автобусов и фуры с приоритетными грузами направляют через Керченскую паромную переправу.
Что произошло на Крымском мосту
ЧП произошло в понедельник около трех часов ночи в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту и призвал автотуристов выбирать другие пути следования на полуостров.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения
, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
о террористическом акте. Правоохранители и силовики работают на месте происшествия.
Как проехать в Крым и на материк
По Крымскому мосту на данный момент следуют только поезда. Автобусы направляют на Керченскую паромную переправу
. Они привозят людей к паромам, далее в пешем порядке пассажиры следуют на суда, переправляются на противоположный берег, после чего их забирают другие автобусы. Также через переправу следует грузовой транспорт с приоритетными грузами.
Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути - через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.
Как работают пункты пропуска в Крым
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, пограничники предпринимают исчерпывающие меры для оперативного проезда граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
"Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута. В настоящее время очередей из транспортных средств и пешеходов, следующих на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области, нет. На въезд в республику Крым отмечается среднестатистический для буднего дня трафик. Время ожидания граждан не превышает 15-20 минут", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что применяются схемы реверсивного движения.
Власти ДНР, Херсонской и Запорожской областей отменили действие комендантского часа
на маршрутах движения сухопутного коридора. Транзитный транспорт сможет следовать по автодорогам круглосуточно.
Задержка поездов в Крым
После ЧП на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - говорится в Telegram-канале оператора железнодорожных перевозок.
Полный список поездов опубликован на сайте.
Сроки восстановления моста
Строители обследуют Крымский мост после ЧП, они анализируют характер повреждений
. Сроки восстановления транспортного перехода будут понятны к вечеру, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможностям его восстановления", - сказал Хуснуллин.
По его словам, на Крымский мост уже прибывают дополнительные ресурсы, необходимые для восстановительных работ.
Пункты размещения и помощь туристам
Для помощи туристам работает оперативный штаб, в Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив. По поступающим заявкам для них будет предоставлено размещение с питанием. Также некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания отдыхающих на своих территориях, перенеся их отъезд на более позднюю дату", - сообщил он.
Вице-премьер Крыма Елена Романовская проинформировала, что в Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны
, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому коридору".
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