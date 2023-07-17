Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме
Работа Керченской переправы после ЧП на мосту: паромы везут фуры и пассажиров автобусов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛюди на Керченской паромной переправе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа на данный момент задействована для перевозки грузового транспорта и пассажиров автобусов. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Крымских морских портов" Николай Зеленкевич.
"Сейчас работа идет штатно. Ночью мы не работали, но недавно работа была восстановлена. Первым рейсом был отправлен паром "Лаврентий" с 29 транспортными средствами и 90 пассажирами на борту", – сообщил Зеленкевич.
Паромное сообщение осуществляется по короткому плечу. Всего на линиях Керченской переправы работают пять паромов и два больших десантных корабля. Один паром вмещает от 20 до 30 фур в зависимости от грузоподъемности. Среднее время в пути – 45 минут. Для пассажиров обеспечены комфортные условия.
По информации минтранса Крыма, протяженность сухопутного пути от Джанкоя до Ростовской области составляет около 400 км. Весь маршрут можно проехать за 5-6 часов.
"На маршруте присутствуют АЗС, на многих можно рассчитаться картой МИР, но лучше иметь с собой наличные деньги. Легковые автомобили движутся самостоятельно, грузовые автомобили могут ехать в составе колонн. Работают гостиницы и кафе в Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе. Также работают все материковые сотовые операторы", - говорится в сообщении ведомства.
В минтрансе также уточнили, что на маршруте расположены блокпосты военных и полиции для проверки документов граждан и содержимого багажа.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы - около 10:00. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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