https://crimea.ria.ru/20230717/kerchenskaya-pereprava-kto-mozhet-priekhat-v-krym-na-parome-1130116491.html

Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме

Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме

Керченская паромная переправа на данный момент задействована для перевозки грузового транспорта и пассажиров автобусов. Об этом журналистам сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T14:10

2023-07-17T14:10

2023-07-17T14:10

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КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа на данный момент задействована для перевозки грузового транспорта и пассажиров автобусов. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Крымских морских портов" Николай Зеленкевич.Паромное сообщение осуществляется по короткому плечу. Всего на линиях Керченской переправы работают пять паромов и два больших десантных корабля. Один паром вмещает от 20 до 30 фур в зависимости от грузоподъемности. Среднее время в пути – 45 минут. Для пассажиров обеспечены комфортные условия.По информации минтранса Крыма, протяженность сухопутного пути от Джанкоя до Ростовской области составляет около 400 км. Весь маршрут можно проехать за 5-6 часов.В минтрансе также уточнили, что на маршруте расположены блокпосты военных и полиции для проверки документов граждан и содержимого багажа.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы - около 10:00. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мостуПродлят ли отели Крыма проживание для туристовВ Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов

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