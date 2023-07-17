https://crimea.ria.ru/20230717/putin-provedet-soveschanie-po-situatsii-s-krymskim-mostom-1130110198.html

Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом

Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом

Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T12:52

2023-07-17T12:52

2023-07-17T13:29

чп на крымском мосту

крым

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

владимир путин (политик)

марат хуснуллин

дмитрий песков

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, президентом уже приняты доклады о теракте на Крымском мосту вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова. Даны поручения по организации движения транспорта на крымском направлении.Как сообщалось, говоря об ответных мерах со стороны РФ на удар по Крымскому мосту, Песков заявил, что в конечной перспективе ответом будет достижение всех целей специальной военной операции.В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. При ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Комментируя происшествие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Крымском мосту. ОнлайнСК показал видео последствий теракта на Крымском мостуКак в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, владимир путин (политик), марат хуснуллин, дмитрий песков, сергей аксенов