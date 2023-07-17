https://crimea.ria.ru/20230717/putin-provedet-soveschanie-po-situatsii-s-krymskim-mostom-1130110198.html
Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T12:52
2023-07-17T12:52
2023-07-17T13:29
чп на крымском мосту
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, президентом уже приняты доклады о теракте на Крымском мосту вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова. Даны поручения по организации движения транспорта на крымском направлении.Как сообщалось, говоря об ответных мерах со стороны РФ на удар по Крымскому мосту, Песков заявил, что в конечной перспективе ответом будет достижение всех целей специальной военной операции.В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. При ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Комментируя происшествие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Крымском мосту. ОнлайнСК показал видео последствий теракта на Крымском мостуКак в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
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чп на крымском мосту, крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, владимир путин (политик), марат хуснуллин, дмитрий песков, сергей аксенов
Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
Песков: Путин поручил Хуснуллину сделать доклад по Крымскому мосту с места ЧП
12:52 17.07.2023 (обновлено: 13:29 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Хуснуллин вылетает в регион для ознакомления с ситуацией на месте, президент будет ожидать доклады после 19:00", - сообщил Песков.
По его словам, президентом уже приняты доклады о теракте на Крымском мосту вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова. Даны поручения по организации движения транспорта на крымском направлении.
Как сообщалось, говоря об ответных мерах со стороны РФ на удар по Крымскому мосту, Песков заявил, что в конечной перспективе ответом будет достижение всех целей специальной военной операции.
В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. При ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Комментируя происшествие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании.
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