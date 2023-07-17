МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
Захарова об атаке на Крымский мост: Киев принимает решения при участии США и Британии
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков", - прокомментировала события дипломат в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, Вашингтон и Лондон "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
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