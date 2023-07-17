https://crimea.ria.ru/20230717/mid-rf-ob-atake-na-krymskiy-most-ssha-i-britaniya-vliyayut-na-resheniya-kieva-1130108071.html

МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева

МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева - РИА Новости Крым, 17.07.2023

МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева

Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T11:26

2023-07-17T11:26

2023-07-17T11:21

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, Вашингтон и Лондон "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное делоКрымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУВ Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230717/sukhoputnyy-marshrut-v-krym---bezopasno-li-ekhat-i-chto-brat-s-soboy-1130107138.html

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