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МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева - РИА Новости Крым, 17.07.2023
МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T11:26
2023-07-17T11:21
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
происшествия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, Вашингтон и Лондон "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное делоКрымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУВ Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230717/sukhoputnyy-marshrut-v-krym---bezopasno-li-ekhat-i-chto-brat-s-soboy-1130107138.html
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости крыма, украина, сша, великобритания
МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева

Захарова об атаке на Крымский мост: Киев принимает решения при участии США и Британии

11:26 17.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который принимает решения при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков", - прокомментировала события дипломат в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, Вашингтон и Лондон "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.
Альтернативный маршрут в Крым
10:53Радио "Спутник в Крыму"
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11:34Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
11:26МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
11:18Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
11:05Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
10:57Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине
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10:45Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы
10:38На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело
10:11Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
10:06Работа Керченской паромной переправы возобновлена
09:56В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту
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09:37Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
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